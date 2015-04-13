Oray Eğin'den Savcı Sayan'a: Bana eşcinsel diyorsun da erkeklerin arkasından gözyaşı döken sensin

Geçtiğimiz hafta CNN Türk'te yayımlanan "Her Şey" programında moderatör Mirgün Cabas'la yaşadığı tartışma ile gündem olan eski CHP’li, AKP İzmir Milletvekili 2. Bölge 7. sıra adayı Savcı Sayan, kişisel Twitter hesabından gazeteci Oray Eğin'i hedef alarak, "Malum medya grubu, A.Hakan, T.Özkan, M.Cabas ve eşcinsel Oray Eğin beni hedefe koymuşsalar, demek ki doğru yoldayım" dedi.

Oray Eğin'den Savcı Sayan'a cevap gecikmedi. Sayan'a Deniz Baykal’ın istifasının ardından gözyaşı döktüğü görüntüleri hatırlatan Eğin, "Bana eşcinsel diyorsun da erkeklerin arkasından gözyaşı döken sensin" diye karşılık verdi.

Oray Eğin ne demişti?

Programdaki tartışmada Mirgün Cabas'ın tavrını eleştiren Oray Eğin, şunları söylemişti:

"Cabas herhalde o an işten atılma korkusu yaşayıp patronuna saldıran Sayan'a karşı saldırıya geçti. Sonra da son derece faşizan bir tavırla Sayan'ı yayından aldı. Başta Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank olmak üzere AKP'liler de "İşte sizin basın özgürlüğünden anladığınız bu" diye yazmaya başladı.Kısacası, durduk yere, grotesk bir karakter yüzünden Doğan Medyası'nı bir kez daha hedefe oturttu, sansürcü konumuna getirdi Cabas.

Oysa bıraksa, Sayan saçmalayacak ve kendisini rezil edecekti. Ya da mücadele edemiyorsa yayına hiç çağırmayacaktı. Sonuçta malzeme belli, Savcı Sayan nezaketiyle tanınan biri değil."

Savcı Sayan ve Oray Eğin'in Twitter paylaşımları şöyle: