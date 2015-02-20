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Politika

Savcı Sayan AKP'den milletvekili aday adayı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Merkez Yönetim Kurulu üyesi Savcı Sayan, AKP'den milletvekili olmak için adaylık başvurusunda bulundu

20 Şubat 2015 19:23

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın en yakınındaki isimlerin başında gelen ve CHP'de MYK üyeliği de yapan Savcı Sayan, AKP'den milletvekilli aday adayı oldu. 

Yeni Şafak'ın haberine göre, 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili olmak için aday adaylık başvurusu yapma süreci AKP’de bugün sonra erdi.

Akademisyen, spor, sağlık ve siyasetin içindeki birçok isim AKP’den milletvekili olmak için başvuruda bulundu. Adaylık başvurusunda bulunun isimlerden en dikkat çekenlerden birisi de eski CHP’li Savcı Sayan oldu.

 

'Tercihim Türkiye'ye kardeşlik getirecek'

 

Deniz Baykal'ın en yakınındaki isim olarak bilinen, eski CHP MYK üyesi Savcı Sayan, AKP'den milletvekili aday adayı oldu. Savcı Sayan şunları söyledi: “Yeni Türkiye yolunda Türkiye’yi Suriye’ye çevirmek isteyenlerle direnmek isteyenlerin mücadelesinde ben tercihimi yaptım. Tercihim, Türkiye’ye kardeşlik getirecek bir tercih. Türkiye yol ayrımında. Tercihimi ben memleket meselesinden yana koyarak AK Parti’den aday adayı oldum. Kendi öz memleketim Ağrı’dan aday olmak istiyorum. İkinci tercih olarak da eşimin memleketi İzmir’i yazdım. Genel merkez karar verecek.”

 

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