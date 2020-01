Orange is The Black’in yeni sezonu çalındı

Orange is The New Black’in beklenen yeni sezonu hackerlar tarafından çalındı, karşılığında fidye isteniyor.

Kaos GL’den Gözde Demirbilek’in haberine göre, dizinin nefeslerin tutulduğu son sezonu hackerlar tarafından çalındı. İlk 10 bölümün bu sabah dünyanın en büyük torrent sağlayıcılarından biri olan The Pirate Bay’e sızdırıldığı iddia edildi. Ayrıca hack grubu, “Sizinle aynı havayı solumaktan utanıyoruz. Kendimiz gibi merhametli ve makul bir oluşum ile işbirliği yapmanın yararlarını göreceksiniz. Eğer fidyemizi vermezseniz, daha çok para kaybedeceksiniz” diyerek Netflix’i tehdit etti.

Netflix’in yeni sezonun yayınlama tarihini öne çekeceği iddia edildi. Ayrıca iddialar sadece Netflix’in değil, ABC, Fox, National Geographic ve IFC programlarının çalındığı yönünde.

Yeni sezon

Orange is The New Black’in yeni sezonuna sayılı zaman kala Netflix, dizinin hayranlarını heyecanlandıracak bir fragman yayınlamıştı. Dördüncü sezon Daya’nın, Poussey Washington’un ölmesine sebep olan gardiyan için başka bir gardiyan olan Humphrey’i rehin almasıyla bitmişti. Fragman tam da o sahneden başlıyor. Daya ve Humphrey’in etrafında toplanan mahkum kadınlar onu vurması için tezahürat yaparken, Alex ve Piper’ın kalabalıktan uzakta olduğunu bir süre izledikten sonra da olay yerinden ayrıldığını görüyoruz. Daya, Humphrey’e “Son duanı et” derken fragman bitiyor “Orange is The New Black” yazısı çıkıyor.