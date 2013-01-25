Oramiral Nusret Güner'in eşi: Evet, eşim istifa etti

Salı günü istifa ettiği ortaya çıkan Gölcük Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner'in eşi Fatma Güner, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuştu. Aldığı istifa kararını ardından, Ankara'ya gidip, Genelkurmay Başkanı ve Başbakan ile görüştükten sonra, eşinin istifa dilekçesini sunduğunu söyleyen Fatma Güner, " Deniz Kuvvetleri personelinin haksız biçimde tutuklanması, bizleri çok derinden sarstı. İçimiz parçalanıyor. Eşim bu şartlar altından çalışmaktan rahatsızdı. Bu durumu Başbakan'a da anlattı. Ancak sorunlar çözülmedi ve istifa etti." dedi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Gölcük Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner, sürpriz bir kararla istifa etti. Salı günü Ankara'ya giden Nusret Güner, Deniz Kuvvetleri komutanı Oramiral Murat Bilgel ile görüşüp istifa dilekçesini verdi. Güner'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile görüşmeden Ankara'dan ayrıldığı öğrenildi.
'İlk dilekçe 28 Eylül'de'
Balyoz Davası'nda 323 asker hakkında hapis cezalarının verilmesi üzerine, Donanma KOmutanı Nusret Güner'in de istifaya karar verdiği öğrenildi. Ankara'ya giden Nusret Güner, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Başbakan'la yaptığı görüşmeler sonrası istifadan vazgeçirildi.
'Eşi doğruladı: Evet, istifa etti'
Önceki gün Nusret Güner'in istifa söylentisi yine yayıldı. Oramiral Nusret Güner'le ilgili bu söylentiler üzerine eşi Fatma Güner, SÖZCÜ'ye çarpıcı açıklamalar yaptı. Askerlerin soruşturmalarla tutuklanmasına üzüldüklerini ifade eden Fatma Güner, sözlerini şöyle sürdürdü: "BALYOZ'da çok sayıda komutanın hüküm giymesi, Casusluk ve Şantaj adı altında yapılan soruşturmalarda, Deniz Kuvvetleri personelinin haksız biçimde tutuklanması, bizleri çok derinden sarstı. İçimiz parçalanıyor. Eşim bu şartlar altından çalışmaktan rahatsızdı. Bu durumu Başbakan'a da anlattı. Ancak sorunlar çözülmedi.' Son olarak geçen salı günü Ankara'ya gitti. Bazı görüşmeler yaptı. Sonuç alamamış olacak ki istifa etmeye karar verdi. Çarşamba günü gdilekçesini verip, Gölcük'e döndü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden de çok sayıda suçsuz insan cezaevinde yatıyor. Bunlar için içimiz parçalanıyor. Yeni operasyonlar da olabilir. Eşim, bu kadar gözyaşının üzerine oturamaz. Olaylar birikti ve eşi de istifaya karar verdi. Üzüntümüz cezaevlerindeki pırıl pırıl insanlar için. Gölcük'e baskın yaptılar. Bu insanlar, çalışmaktan başka bir şey bilmediler. Vatan için nöbet tuttular. Şimdi o insanların durumuna can dayanmıyor."