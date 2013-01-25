Oramiral Nusret Güner'in eşi: Evet, eşim istifa etti

Salı günü istifa ettiği ortaya çıkan Gölcük Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner'in eşi Fatma Güner, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuştu. Aldığı istifa kararını ardından, Ankara'ya gidip, Genelkurmay Başkanı ve Başbakan ile görüştükten sonra, eşinin istifa dilekçesini sunduğunu söyleyen Fatma Güner, " Deniz Kuvvetleri personelinin haksız biçimde tutuklanması, bizleri çok derinden sarstı. İçimiz parçalanıyor. Eşim bu şartlar altından çalışmaktan rahatsızdı. Bu durumu Başbakan'a da anlattı. Ancak sorunlar çözülmedi ve istifa etti." dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Gölcük Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner, sürpriz bir kararla istifa etti. Salı günü Ankara'ya giden Nusret Güner, Deniz Kuvvetleri komutanı Oramiral Murat Bilgel ile görüşüp istifa dilekçesini verdi. Güner'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile görüşmeden Ankara'dan ayrıldığı öğrenildi.

'İlk dilekçe 28 Eylül'de'

Balyoz Davası'nda 323 asker hakkında hapis cezalarının verilmesi üzerine, Donanma KOmutanı Nusret Güner'in de istifaya karar verdiği öğrenildi. Ankara'ya giden Nusret Güner, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Başbakan'la yaptığı görüşmeler sonrası istifadan vazgeçirildi.

'Eşi doğruladı: Evet, istifa etti'