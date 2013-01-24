Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner istifa etti!

Balyoz davası ile ilgili kararın açıklanmasının ardından istifa ettiği bilgisi kulaktan kulağa yayılan Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner, İzmir’de açılan “casusluk” davasının ardından TSK’dan ayrıldığı iddia edildi.

Haberi Cumhuriyet gazetesi manşetinden, Hürriyet birinci sayfasından duyurdu. Cumhuriyet'te Barkın Şık imzalı haberde Güner’in “Arkadaşlarımız birer birer hapse atılıyor elimizden hiçbir şey gelmiyor, gelmediği gibi bir de biz buna yardım ediyoruz” dediği belirtiliyor. Haberde ayrıca Deniz Kuvvetleri’nde yeni istifaların da yolda olduğu ileri sürüldü.

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Veysel Kösele’nin “casusluk” davasından 21 yıl ceza istemiyle yargılanmasının istenmesinin ardından Güner’in talebi işleme konulduğu belirtilen haberde, ağustos ayında görev süresi dolacak olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel’in yerine atanacak isim kalmadığı aktarılıyor. Haberde Güner'i istifaya götüren sürecin ayrıntıları şöyle kaydediliyor:

Güner’in, Gölcük’e yapılan baskını ve savcıların daha sonra Balyoz davasında kullanılan belgeleri elleriyle koymuş gibi bulmalarını hâlâ hazmedemediği ve ayrıca o sırada Donanma Komutanı olan Oramiral Bilgel’in savcıları hararetle karşılamasını, giderlerken kendilerine kravat hediye etmesini de içine sindiremediği dile getirilmişti.

Güner’in istifasını Deniz Kuvvetleri Komutanı Bilgel’in, “Şu sıradaki bir istifa hepimizi zora sokar, ocak ayı geçtikten sonra tekrar dağerlendirirsin” diyerek işleme koymadığı belirtiliyordu. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Veysel Kösele hakkında İzmir’deki casusluk davasında 21 yıl hapis cezası istemesinin ardından Güner’in talebi işleme konuldu. Veysel Kösele savcılık tarafından “Gürcistan ile TSK arasında yapılan anlaşmalar, gizli görüşmeler, askeri personele dair fişleme tutanaklarını saklamak ve yabancı güçlere vermekle” suçlanıyordu.

Kösele’nin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel’in Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’i arayarak, “Benim hemen altımdaki komutan tutuklandı, bu durumda benim de istifa etmem gerek, bu görevi sürdürmem olanaksız” demesi üzerine serbest bırakıldığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Özel ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşme üzerine Kösele’nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı iddia edilmişti. Görüşmeden üç gün sonra da mahkeme Veysel Kösele’nin, “delilleri karartma ve kaçma tehlikesi olmadığı” gerekçesiyle serbest bırakılmasına karar vermişti.