Oral Çalışlar: Devlet yeni adım atmak niyetindeyse Zana–Erdoğan görüşmesi bazı kapıları açabilir

Gazeteci Oral Çalışlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın randevu talebine olumlu yanıt vermesinin perde arkasını anlattı.

CNN TÜRK'te "Baştan Sona" programında Akif Beki'nin konuğu olan Çalışlar, Beştepe'de Erdoğan ile yaptıkları görüşmede Doğu ve Güneydoğu'daki durumla ilgili bir şeyle yapılması gerektiğini söylediğini ve "Leyla Zana ile görüşseniz olmaz mı?" dediğini aktardı. Oral Çalışlar, Erdoğan'ın da bu teklifi olumlu bulduğuna dair olumlu sinyaller verdiğini söyledi.

Çalışlar'ın açıklaması şöyle:

"Güneydoğu’nun çözümü için bir şeyler yapmak gerektiğini söyledikten sonra bir ipucu olmak bakımından “Leyla Zana ile görüşseniz olmaz mı” dedim. Davet edin diye çağrıda bulundum. O da dedi ki böyle bir davet var, düşünelim üzerinde dedi. Öğrendik ki 10 ay önceden bir başvurusu varmış Zana’nın. Bu teklifi güncelleyen benim teklifim oldu. Yeniden bir temas etme ortamı oluşsun istedim"

Programın ilgili kısmının videosu şöyle: