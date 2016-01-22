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Politika

Demirtaş: Zana 7 ay önce randevu talep etti, kişisel bir çaba, bizim açımızdan sorun olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Zana ile Meclis'te görüşebileceklerini açıklamıştı

22 Ocak 2016 17:40

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 7-8 ay önce randevu talep ettiğini belirterek, "Kişisel bir çaba. Bizim için sorun olmaz" dedi.

Leyla Zana'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebinin kabul edilmesinin ardından HDP'den ilk açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Zana'nın görüşme talebinin yeni olmadığını söyledi. Demirtaş,  "Kişisel olarak çaba sarf etmek istiyor, partimizi temsilen alınmış bir randevu değil. Bizim açımızdan sorun olmaz" diye konuştu. 

 

 

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