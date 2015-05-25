Öpüşmenin 9 faydası

Sevgilinizle ya da eşinizi öptüğünüz her an farkında olmadan sağlığınıza birçok fayda sağlıyorsunuz.

İşte öpüşmenin sağlığa 9 faydası...

Ömrü uzatır

Her sabah eşini öperek uğurlayan insanlar diğerlerine oranla 5 yıl daha fazla yaşıyor.

Özgüven kazandırır





Öpüşmek ve öpmek öz güven için vazgeçilmez bir yol. Kendinizi mutlu ve ruhen huzurlu hissetmek için sadece öpüşün.

Kaslarınızı çalıştırır

Öpüşme sırasından yüzünüzde bulunan 30 adet kas çalışır. Yüz kaslarınızın esneklik kazanız ve sarkan yanakların ilacı öpüşmektir. Öpüşme sırasında kan akışı hızlanacağından yaşlılık belirtileri de erken yaşta ortaya çıkmayacaktır.





Kalbe iyi gelir

Öpüşmek kalp için de yararlıdır. Adrenalin yarattığı için vücuda daha fazla kan pompalanır ve bu dolaşımın hızlanmasını dolayısıyla da hücrelere daha fazla oksijen gitmesini sağlar. Sık öpüşen çiftlerde yapılan araştırmalar sonucu kalp rahatsızlıklarının daha az olduğu, kolesterolün ve tansiyonun da düştüğü görülmüştür.

Enfeksyonları azaltır

Sık öpüşen çiftlerde mide, idrar yolu ve kan enfeksiyonları daha az görülmektedir. Çiftler birbirine geçirdikleri yararlı bakteriler sayesinde bağışıklık sistemlerini güçlendirmektedir.



Ağrılara iyi gelir

Öpüşme sırasında tükürük içerisinde bulunan gizli antibiyotikler aktarılır. Ayrıca tükürükte ağrıyı azaltan doğal bir ağrı kesici de bulunmaktadır.Öpüşme sırasında meydana çıkan endorfin morfinden 200 kat daha kuvvetlidir.

Stresi ve endişeyi azaltır

Öpüşmek vücuttaki tüm stresi alır, gerilimi azaltır ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Medikal araştırmalara göre öpüşmek stres hormonu olan “kortisol”ün salgılanmasını azaltır. Öpüşmek endişeyi azaltır ve oksitosin seviyesini artırır. Oksitosin huzur sağlayan yatıştırıcı bir hormondur.

Diş çürükleriyle savaşıyor

Öpüşme sırasında artan tükürük seviyesi diş plaklarının oluşumunu engellerken aynı zamanda çürüklerle de savaşıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Tek bir öpücük ile vücudunuza yararlı bakteriler alırsınız. Böylece vücudunuz antikor üreterek hastalıklarla daha kolay savaşır.

Kilo vermeye yardımcı

Partnerinize vereceğiniz sevgi dolu bir öpücük kalp değerlerinizi yükseltir ve metabolizmanızın 2 kat daha hızlı çalışmasını sağlar. Buna ek olarak öpüşmek kortizol seviyesini düşürüyor. Stres hormonu olarak bilinen korzitol seviyesini düşmesiyle de daha az yemek isteği yaşıyorsunuz.

Her dakika da 2-3 kalori yakılır ve metabolizma hızınız iki katına çıkar. Yapılan araştırmalara göre günde 3 kez öpüşüldüğünde(en az 20 saniye boyunca) bir günde 200-300 gr kaybetmiş olacaksınız. Öyleyse öpücük diyetine başlayabilirsiniz.