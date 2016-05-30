Öpüşen çifti uyaran kişi 4 yerinden bıçaklandı!

Yalova'da bir alışveriş merkezi içerisinde öpüşen genç çifti uyaran 42 yaşındaki Metin K., bıçaklı saldırıya uğradı. 4 kez bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Metin K., hastanede tedaviye alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, geçtiğimiz cumartesi bir alışveriş merkezine giden Metin K., içeride sarılarak öpüşen bir çiftle karşılaştı.

Metin K., gençleri halka açık bir yerde öpüştüklerini belirterek uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışma sonucu Metin K., uyardığı 20 yaşındaki Oğuzhan G. tarafından alışveriş merkezinin yürüyen merdivenlerin olduğu kısımda bıçaklandı.

4 yerinden bıçaklanan Metin K., ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Metin K., tedaviye alınırken, Oğuzhan G. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.