Öpüşen çifti uyaran kişi bıçaklandı!

İzmit'te, 29 yaşındaki M.B., iddiaya göre kız arkadaşıyla öpüştüğü için uyardığı genç tarafından bıçaklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Olay saat 19.00 sıralarında, Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir dönercide oturan M.B., iddiaya göre kaldırımda bulunan genç kız ile erkek arkadaşının birbirlerine sarılarak öpüşmesinden rahatsız oldu.

M.B., "Biraz kendinize mukayyet olun. Çoluk çocuk var" diyerek gençleri uyardı. Gençler ile yanlarında bulunan iki arkadaşı, M.B. ile tartıştı.

Çıkan kavgada kimliği belirlenemeyen gençlerden biri M.B.'yi bıçakladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, M.B. vücuduna aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralandı.

Ağır yaralanan M.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, M.B.'nin kavga ettiği kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.