'Öpüşelim mi Fazıl Say'

T24 - Hülya Avşar, kendisine açtığı hakaret davasını kaybeden Fazıl Say'a yüklendi: Çok havalanmıştı, havasını söndürdük

Hülya Avşar bu yıl 9 Nisan'da yapılacak olan Hülya Tenis Cup Turnuvası'na sıkı hazırlanıyor. Avşar, nisan ayının başında başlayacak olan turnuva öncesi hemen her gün tenis kortlarında maç yaparak form tutuyor. Levent Tenis Kulübü'nde önceki gün yaptığı hazırlık maçını kazanınca keyfi yerine gelen Avşar Kızı, kendisine açtığı hakaret davasını kaybeden Fazıl Say'a yine yüklenmeden edemedi.

Seçkin Şenvardar'ın Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre Avşar, Fazıl Say'ın kendisine açtığı davayı kaybettiğinin hatırlatılması üzerine "Haberim yok. Öyle mi, ben mi kazandım? Kaybedecekti zaten. Çok havalanmıştı. Havasını söndürdük" diye konuştu. Hızını alamayan Avşar'ın ardından Yalan Dünyası dizisinin sevilen karakteri Orçun'un taklidi yapıp Say'a "Öpüşelim mi Fazıl? Sen benim bebeğimsin" diye seslenmesi herkesi güldürdü.

'Senli-benli' sorular Avşar'ı gerdi

Neşeli geçen sohbet sırasında Avşar'ın keyfi gazetecilerin sorduğu bir soruyla yarım kaldı. Geçtiğimiz günlerde kendisine Gülben Ergen'in aşk mesajlarıyla ilgili soru sorulmasına sinirlenen Avşar yine magazin gazetecileriyle kısa süreli gerilim yaşadı. Avşar kendisine 'sen' diye hitap eden bir magazin muhabirine şakayla karışık tokat attıktan sonra "Bu senli sunlu konuşmalardan nefret ediyorum televizyon karşısında. Gerçekten neden acaba?" diye konuştu. Ardından konuyu hemen geçiştiren Avşar hızlı bir şekilde soruya yanıt verip olayı büyümeden tatlıya bağladı.

Çekenin....

Avşar daha önce selülitlerini görüntüleyen gazetecilere tepki olarak bacağına "Çekenin....." şeklindeki yazdığı yazının sorulması üzerine "Çekenin valla bilmem. Sıkıldım sizin yüzünüzden etek giyemiyorum. Rahat hareket edemiyorum" diye gülerek konuştu.

Şahan poposunu kaldırıp gelecek mi?

Nisan ayında başlayacak Hülya Tenis Cup Turnuvası'nda şarkıcı Murat Boz ile karşılaşacağını hatırlatan Hülya Avşar, bir yandan da yenildiği komedyen Şahan Gökbakar'a ise "Popusunu kaldırıp gelebilecek miymiş? Bir türlü yenemiyorum onu ama elbet bir gün yeneceğim" diye meydan okudu.

Gülse'nin kafasını açıp içine bakmak lazım

Sıkı takipçisi olduğu Yalan Dünya dizisinde en çok Olgun Şimşek'i beğendiğini de sözlerine ekleyen Avşar ardından Gülse Birsel'e "Onun kafasına bayılıyorum. Onu açıp içine bakmak, incelemek lazım. Gülse başka bir iş yaparken bir anda oyuncu oldu. Muazzam yazıyor, zeka fışkırıyor. Dizi sektöründe böyle birinin varlığı bana keyif veriyor. Gülse'yi başımız sıkıştığında gidebileceğimiz bir yer gibi görüyorum" diye övgüler yağdırdı.İyi bir proje olursa oynayabileceğini de belirten Avşar, "Teklif var mı?" sorusuna ise "Allah yardımcıları olsun. Aman aman benimle çalışmazlar zaten. Ben günde 8 saat çalıştığım için. Ben yapımcılara göre değilim" diye yanıt verdi.