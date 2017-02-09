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Kültür-Sanat

Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, Grand Pera'da

2'nci dinleti, 13 Şubat Pazartesi akşamı gerçekleşecek

09 Şubat 2017 00:40

Grand Pera, Opus Amadeus Oda Müziği Festivali’nin 2. dinletisine de ev sahipliği yapacak. 13 Şubat Pazartesi akşamı 20:30’da Grand Pera Tiyatro Sahnesi’nde gerçekleştirilecek konserde, dünyaca ünlü Hollandalı erken dönem müziği grubu Camerata Trajectina sahne alacak.

Türkiye’ye ikinci kez gelen grup, 17. yüzyılın çarpıcı ve iddialı tiyatro müzikleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

“Shakespeare’in gitmek isteyeceği bir konser” sözleriyle nitelenen etkinlikte; tenor Nico van der Meel’e, blok flütte Saskia Coolen, barok viyolonselde Erik Beijer, lavtada Arjen Verhage eşlik edecek.

İngiltere, Hollanda ve Fransa’da yazılmış erken döneme müziğinin sevilen eserleri, Grand Pera Tiyatro Salonu'nun sıcak atmosferinde, eski dönem tiyatro müziği tutkunlarına bir müzik ziyafeti sunacak.

 

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