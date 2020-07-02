Optimar anketi: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde; CHP ve İyi Parti'nin oy oranı düşüyor

Optimar Araştırma şirketi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası yapıldığını belirttiği anketi paylaştı. Ankete göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'yi geçerken, CHP ve İyi Parti'nin oy oranında düşüş var.

Şirketin hükûmete yakın medya kuruluşlarında haberleştirilen anketine göre, 'Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz' sorusuna gelen cevaplar, AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

AKP ile MHP'nin toplam oy oranının yüzde 51,46 olduğu görülürken, CHP ve İyi Parti oylarında düşüş gözlendi. Ankete kaç kişinin katıldığı belirtilmezken, anketin hangi yöntemle yapıldığına ilişkin de bilgi verilmedi.

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Optimar ankerine göre partilerin oy oranları şöyle:

AKP - 41,45

CHP - 22,9

MHP - 10,1

HDP - 10,5

İyi Parti - 8,5

Gelecek Partisi - 1,3

DEVA Partisi - 1,3

Hüda-Par - 0,3

Vatan Partisi - 0,15

Ankette, "Türkiye'nin en büyük sorunlarını hangi parti çözebilir?" sorusuna gelen yanıtlar ise şöyle sıralandı:

AKP - 50,5

CHP - 23,3

HDP - 8,2

İyi Parti - 7

MHP - 4,8

Diğer - 2,7

DEVA Partisi - 1,5

Gelecek Partisi - 0,9

Vatan Partisi - 0,5

SP - 0,3

Yeniden Refah Partisi - 0,2

BBP - 0,1

"Seçim olsa değişik bir sonuç çıkmayacak, gündem meşgul edilecek"

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Star'da erken seçim tartışmalarını ve yayınladıkları son anket sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"CHP açısından bakacak olursak, CHP Ankara ve İstanbul belediyelerindeki başarısını genel seçimlere yansıtmak isteyecektir. 31 Mart seçimlerinde seçmenlerin AK Parti adaylarına ve genel olarak ekonomik sıkıntılara tepki olarak CHP adaylarına oy vermiş oldukları gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla CHP açısından da erken seçime gitmek sonucu değiştirmeyecektir. Nitekim araştırmalarda da bu net bir şekilde görülüyor. Oldukça yeni sayılabilecek bir dönemde kurulan İYİ Parti ise toplum nezdinde ciddi bir taban tutamadı. Yeni kurulan Deva Partisi ve Gelecek Parti’sine kısmi oy kaymalarını araştırmalardan görüyoruz. Yine İYİ Parti milletvekilleri ve teşkilat mensuplarından da çeşitli gerekçelerle istifalar oldu. Bu atmosferde muhtemel bir erken seçim parti yönetimi açısından mantıklı görünmemektedir. Parti aidiyetinin en güçlü olduğu HDP açısından bakacak olursak, burada da gidilecek bir seçimde liberal bir söylem geliştiren Deva Partisine çok az da olsa oy geçişi ve muhafazakâr seçmenin bir kısmının Gelecek Partisine kayması var. Yine de en az kayma muhtemelen HDP seçmeni arasından olacaktır. Peki bu seçim tartışmaları neden yapılıyor? Öncelikle hem piyasalara hem de topluma istikrarsızlık ve endişe empoze etmek için yapılıyor. Seçim tartışmalarının gündemde olması bürokrasinin aktif bir şekilde işlememesine sebep olur. Yeni yatırım yapmak isteyenlerin yatırım yapmaktan uzak durmasına yol açar. Hepsinden ötesi de dünyayı kasıp kavuran bu salgın döneminde kaynakların da boşa gitmesine sebep olur. Çünkü seçim olsa değişik bir sonuç çıkmayacak, gündem meşgul edilecek, biriken yapısal çözümler de ötelenmiş olacaktır."