Anket: AKP'nin oy oranı düşmeye devam ediyor, DEVA Partisi ikiye katlandı

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıklarken, "AKP'nin oyları pandemide artmıştı ama şimdi yeniden azaldı" dedi.

Halk TV'de Şirin Payzın ile Sözüm Var'da 29-30 Haziran'da bin 514 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçlarını açıklayan Selçuki, DEVA Partisi'nin oylarını ikiye katladığını söyledi.

"AKP'nin oyları pandemide artmıştı ama şimdi yeniden azaldı" diyen Can Selçuki, "CHP belediyelerde iyi gidiyor. CHP'nin yönettiği yerlerde halk CHP'den memnun" şeklinde konuştu.

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anket verileri ise partilere göre şöyle dağılım gösterdi: