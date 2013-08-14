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Oprah Winfrey özür diledi

Oprah Winfrey tezgahtarın kovulmasına neden olduğu için özür diledi

14 Ağustos 2013 13:54

Dünyaca ünlü televizyoncu Oprah Winfrey ırkçılıkla suçladığı tezgahtarın kovulmasına neden olduğu için özür diledi. Olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin edemediğini söyleyen Winfrey  "Mağazanın adını söylememiştim. İsviçre'de olduğunu söylediğim için de çok üzgünüm" dedi. Winfrey, yeni filminin reklamını yapmakla suçlanıyor.
 
Bir televizyon programında İsviçre'de beğendiği bir çantayı tezgahtarın ırkçı tavrı nedeniyle alamadığını anlatan ve dünya basınında gündem yaratan Oprah Winfrey tezgahtarın kovulmasına neden olduğu için özür diledi. İşten çıkartılan Trois Pommes isimli mağazanın çalışanı Winfrey'in söylediklerinin doğru olmadığını açıkladı.


'Çok üzgünüm'


İtalyan tezgahtar, İsviçre basınına, "Asla bir müşteriye öyle davranmam. Oprah gibi birinin neden böyle suçlamalarda bulunduğunu anlamıyorum. O çok güçlü, ben sadece tezgahtarım" dedi.

Yaşananlardan dolayı dün özür dileyen Winfrey, "Sadece başıma gelenleri anlatmak istedim. Durum bu boyutlara ulaştığı için gerçekten çok üzgünüm. Mağazanın adını söylememiştim. İsviçre'de olduğunu söylediğim için de çok üzgünüm" dedi.


'Kaba ama ırkçı mı?'


Fox News sunucusu Martha MacCallum da Oprah Winfrey’i yeni filmi ‘Butler’ın tanıtımını yapmak için ırkçılık kozunu kullandığını öne sürdü.

‘American Live’ programına katılan MacCallum, “ Eğer Oprah bu iddiayı filminin reklamını yapmak için ortaya attıysa çok korkunç. Ortada bir kanıt yokken herhangi bir kişiyi ırkçılıkla suçlamak adil değil. Kabaca ama ırkçı mı? Hayır” dedi.


Tüm dünyada olay oldu


Tina Turner'ın düğÜnü için gittiği Zürih’te bir mağazada alışveriş yapan Winfrey, bir çalışandan beğendiği çantayı istediğinde, çantanın onun için çok pahalı olduğu ve almaya gücünün yetmeyeceği yanıtını almıştı. Bir televizyon programında yaşadığı o anları anlatan Winfrey, "Satıcıya 'Şu çantaya bakabilir miyim' diye sordum. "O sizin için çok pahalı" dedi. Bir kez daha sordum. 'O çantaya bakmak istemezsiniz, sizin alabileceğiniz bir ürün değil' dedi. Ben de 'tamam, haklısın' diyip, dükkandan çıktım" diye anlatmış ve tüm dünyada olay olmuştu.

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