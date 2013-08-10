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Tezgâhtardan Oprah Winfrey'e: Senin paran bu çantaya yetmez

İsviçre’nin Zürih kentine şarkıcı Tina Turner’ın düğünü için giden Oprah Winfrey ırkçılık kurbanı oldu

10 Ağustos 2013 14:48

Dünyanın en fazla kazanan televizyon yıldızlarından Oprah Winfrey İsviçre'deki bir mağazada kendisini üzen bir tavırla karşılaştı. Winfrey, çanta almak istediği mağazada "ırkçı" bir tavırla karşılaştığını söyledi.

Zürih’te bir mağazada alışveriş yapan Winfrey, bir çalışandan beğendiği çantayı istediğinde, çantanın onun için çok pahalı olduğu ve almaya gücünün yetmeyeceği yanıtını aldı.

Winfrey o anları "Satıcıya 'Şu çantaya bakabilir miyim' diye sordum. "O sizin için çok pahalı" dedi. Bir kez daha sordum. 'O çantaya bakmak istemezsiniz, sizin alabileceğiniz bir ürün değil' dedi. Ben de 'tamam, haklısın' diyip, dükkandan çıktım" sözleriyle anlattı.

ABD’de katıldığı programında bu olayı anlatan Winfrey, olayın ırkçılığın halen devam ettiğinin kanıtı olduğunu belirterek, kendisini tanımayan mağaza görevlisi gibi dünyanın her yerinde bu tür aşağılamaların var olduğunu belirtti.

 

‘Elemanımız işini doğru yaptı’

 

Oprah'ın bu sözlerinden sonra mağaza sahibi de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Irkçılık yaptığı öne sürülen personeline sahip çıkan mağaza sahibi olayın tam bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi ve ekledi: 

"Sanırım bir iletişim problemi yaşandı. Satıcı İngilizce konuşabilen bir İtalyan, İngilizcesi de Oprah kadar iyi değil. O kadar pahalı bir çantayı satmaktan memnun olmayacak satıcı yoktur. Elemanımız işini doğru yaptı. Ancak Oprah'ı tanıyamamış olabilir."

Programın yayınlanmasından sonra İsviçre turizm bürosu Sözcüsü Daniela Baer, Winfrey’nin başına gelen olaydan dolayı üzgün olduğunu belirtip, İsviçre adına özür diledi.

Twitter’dan da özürlerini ileten İsviçre Turizm Ofisi, "Bu yaşanan olay çok üzücü. Zürih gibi açık fikirli insanların yaşadığı bir dünya şehrinde bu olayın yaşanması, kentin imajına katkı sağlamayacaktır" dedi.

 

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