Operasyonların sona erdiği Cizre'deki yıkım görüntülendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı sürerken, onlarca kişinin sığındığı ve ülke gündemine yerleşen bodrumlar ilk kez görüntülendi. Onlarca cenazenin çıktığı Cudi Mahallesi Narin Sokak'taki ikinci bodrum adeta yerle bir olmuş durumda. Çevrede bulunan evler de enkaza dönüşmüş. İlçede, 14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor. 11 Şubat itibariyle operasyonlar son bulmasına rağmen, vatandaşlar hala evlerine gidemiyor. Yaklaşık 2 ay boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığı Nur, Sur, Cudi ve Yafes mahallelerinde bulunan evlerin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yardım bekleyen yaklaşık 150 kişinin bulunduğu Cudi Mahallesi'nde 2 ve Sur Mahallesi'nde 1 bodrum katıyla ilgili bilgiler netleşmeye başladı.

Cudi Mahallesi Narin Sokak'taki ikinci bodrum görüntülendi. 41 cenazenin çıkarıldığı çok katlı bina, bodrum katı dahil olmak üzere yerle bir olmuş durumda. Narin Sokak'ta sağlam kalmış bir ev bile yok.

Sokağın her yerinde yakılmış binalar var. Bodrumun tam karşısında bulunan bir bina tamamen yıkılarak enkazı bile kaldırılmış.

Hiç kimsenin kalmadığı bölgede ağır ağır kokular yükseliyor. Çatışmalar hayvanlara da zarar vermiş. Çok sayıda sokak hayvanı ve büyükbaş hayvan telef olmuş durumda.