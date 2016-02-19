T24 LogoT24 Logo
Gündem

Operasyonların sona erdiği Cizre'deki yıkım görüntülendi

Hiç kimsenin kalmadığı bölgede ağır kokular yükseliyor

19 Şubat 2016 16:44

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı sürerken, onlarca kişinin sığındığı ve ülke gündemine yerleşen bodrumlar ilk kez görüntülendi. Onlarca cenazenin çıktığı Cudi Mahallesi Narin Sokak'taki ikinci bodrum adeta yerle bir olmuş durumda. Çevrede bulunan evler de enkaza dönüşmüş. İlçede, 14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor. 11 Şubat itibariyle operasyonlar son bulmasına rağmen, vatandaşlar hala evlerine gidemiyor. Yaklaşık 2 ay boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığı Nur, Sur, Cudi ve Yafes mahallelerinde bulunan evlerin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. 

Yardım bekleyen yaklaşık 150 kişinin bulunduğu Cudi Mahallesi'nde 2 ve Sur Mahallesi'nde 1 bodrum katıyla ilgili bilgiler netleşmeye başladı.

Cudi Mahallesi Narin Sokak'taki ikinci bodrum görüntülendi. 41 cenazenin çıkarıldığı çok katlı bina, bodrum katı dahil olmak üzere yerle bir olmuş durumda. Narin Sokak'ta sağlam kalmış bir ev bile yok.

Sokağın her yerinde yakılmış binalar var. Bodrumun tam karşısında bulunan bir bina tamamen yıkılarak enkazı bile kaldırılmış.

Hiç kimsenin kalmadığı bölgede ağır ağır kokular yükseliyor. Çatışmalar hayvanlara da zarar vermiş. Çok sayıda sokak hayvanı ve büyükbaş hayvan telef olmuş durumda.

ETİKETLER

cizrebodrumvahşet bodrumujöhpöh

İlgili Haberler

Demirtaş: Bizce bodrum katındaki herkesi öldürdüler, toplu katliamı örtmek için gün be gün açıklıyorlar

"Ölümü gösterip, başkanlığa razı etmek istiyorlar"

"Bodrumdaki gençler ya çıkıp 'usulüyle' teslim olacaklar ya da öldürülecekler"

Star yazarı Kekeç: O bodrumda Amerikalılar çıksa şaşırmayız

Figen Yüksekdağ: Vahşet bodrumunda katledilenler için kendimizi sorguluyoruz

"Bugün bir kontra yapılanmasıyla, Cizre ve Sur'da özel bir savaş yürütülüyor"

DİHA: Cizre'deki bodrumdan 31 cenaze daha çıkarıldı

DİHA'nın haberine göre; toplam 149 kişinin bulunduğu üç binadan şimdiye kadar 82 cenaze çıkartıldı

İHD Şırnak Şubesi: Cizre’de bodrum katlarından çıkartılan cenaze sayısı 100’ü aştı

Cizre'de sokağa çıkma yasağı 60 gündür devam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24