Operasyonda 2. gün | Afrin'e kara harekâtı başladı; TSK, ÖSO'yla birlikte ilerliyor

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan "Zeytin Dalı" harekâtı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bugün (21 Ocak 2017) saat 11:05'de kara harekâtına başladı. Türkiye'den özel kuvvetler ve komandolar iki noktadan sınırı geçti. 17 tuzaklı mayın bölgesinin temizlendiği bildirilen harekâtta, 11 nokta YPG'den alındı.

Genelkurmay Başkanlığı'nca, harekât kapsamında sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisinden oluşan 45 hedefin daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 32 uçak tarafından imha edildiği bildirildi.

Hatay'ın ilçesi Reyhanlı'ya bugün 11 roket atıldı. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 37 kişi yaralandı. Askeri kaynaklar füzelerin atıldığı noktaların imha edildiğini aktardı.

Anadolu Ajansı'nın (AA), abonelerine servis ettiği haberde "TSK, ÖSO'yla birlikte Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti" bilgisine yer verildi. Doğan Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır'dan ve Konya'dan savaş uçaklarının havalandığını duyurdu. Reuters ise Özgür Suriye Ordusu'na mensup 25 bin kişinin, Afrin harekatına katıldığını iddia etti.

Harekâta ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kan dökülmesin' diyorlar. Sen ne diyorsun ya, sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman burada şehadet de olur, gazi de olur, kan da olur" diye konuştu. Erdoğan, harekâtın en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Başbakan: Operasyon 4 safhada gerçekleştirilecek

İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Zeytin Dalı" harekâtının 4 safhada gerçekleştirileceğini, 30 kilometre derinliğinde bir 'özel güvenlik bölgesi' oluşturulacağını açıkladı. Yıldırım, şu ana dek herhangi bir askerin yaralanmadığını bildirdi. Yıldırım operasyonun Türkiye ekonomisine zarar vermeyeceğini söyleyerek, harekâtın "Saldırıları durdurmak" için yapıldığını anlattı.

"153 hedef ateş altına alındı"

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, PKK, PYD ve IŞİD tarafından sığınak, barınak, mühimmat deposu olarak kullanıldığı ifade edilen 153 hedefin ateş altına alındığı duyuruldu; harekâtın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Görüntü yayınlandı

TSK'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ise "PYD'nin mühimmat deposu olarak kullandığı" bir tünelin vurulma anına ilişkin görüntülere yer verildi. Görüntülerde, tünelin giriş noktasına isabet eden mühimmatın patlaması ve tünelin diğer ucundan dumanların yükselmesi görülüyor.

"Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da harekâtın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğu vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Zeytin Dalı Harekatı, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülmekte, sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.”

Dün neler yaşandı?

Dün (20 Ocak 2017) TSK tarafından yapılan açıklamada, operasyonun sadece 'PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik olmadığı, IŞİD mevzilerinin de hedef alındığı bildirilmişti. Açıklamada operasyonun, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği ifade etmişti.

TIKLAYIN - TSK duyurdu, Afrin operasyonunun adı ‘Zeytin Dalı Harekatı' oldu

"113 PYD hedefinden 108’i vuruldu"

TSK tarafından dün (20 Ocak 2017) saat 20:30'de yapılan ikinci açıklamada da operasyondaki gelişmelerle ilgili olarak bilgi verilmişti. Yedi bölgede belirlenen 113 PYD hedefinden 108'inin vurulduğu belirtilen TSK açıkalamasında, PYD’nin kontrolünde bulunan Minniğ askeri havaalanı da vurulan hedefler arasında sayılmıştı. Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

“Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi. Açıklamada "Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

TIKLAYIN - TSK: Afrin harekâtına katılan 72 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir