Operasyon geçiren Nihat Sırdar'dan açıklama: İyileşir iyileşmez yayındayım

Kafa Radyo'nun sevilen radyo programcısı Nihat Sırdar, böbreklerinden bir operasyon geçirdiğini bir süre daha yayında olamayacağını duyurdu.

Bir süredir programlara çıkamayan Sırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile böbreklerinden operasyon geçirdiğini duyurdu.

Twitter hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sırdar şu ifadeleri kullandı:

"Merak edenler için; Böbreklerimden bir operasyon geçirdim. Gayet başarılı geçti. Ağrılar devam ediyor. Bir süre daha dinlenmem gerekiyor. İyileşir iyileşmez yayındayım. Bu yoğun gündemde kendi derdimle meşgul ettiğim için özür dilerim."