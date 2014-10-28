‘Operadaki Hayalet’ dizi oluyor

Gaston Leroux'un sahnelere ve sinemaya uyarlanan ünlü romanı “Phantom of the Opera” (Operadaki Hayalet), Amerikan kanalı ABC ekranlarına dizi olarak uyarlanacak.

Milliyet Sanat’ta yer alan habere göre, ABC kanalı, “Desperate Housewives” (Umutsuz Ev Kadınları) ve “The Golden Girls” (Altın Kızlar) dizilerinin yapımcısı Marc Cherry’nin imzası bulunacak yeni proje için pilot bölümün siparişi edildiğini duyurdu.

Dizi, Andrew Lloyd Webber imzalı ünlü Broadway oyunu gibi tamamen müzikal olmayacak; ancak kanalın bir başka dizisi olan “Nashville” gibi müzikal unsurlar içerecek. Eserin modern bir uyarlaması olacak “Phantom of the Opera” dizisi günümüzün acımasız müzik sektöründe geçecek.