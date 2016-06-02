Opera ve bale salonu sayısı bir yılda yüzde 26,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılına ait opera, bale, orkestra, koro ve topluluklar araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

2014-2015 sezonunda, 2013-2014'e göre opera ve bale salonu sayısının yüzde 26,7 azaldığı ve 11'e düştüğü belirtilen sonuçlarda, opera ve bale salonu koltuk sayısı da yüzde 37,8 azalarak 6 bin 398 olduğu bildirildi.

Mimesis'te yer alan habere göre; Türkiye genelinde 2015 yılında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk vardı.

Açıklanan veriler, opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre yüzde 1,1 arttığını gösteriyor. Sezonlar karşılaştırıldığında; 2014-2015 sezonunda, 2013-2014 sezonuna göre opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısının yüzde 1,1 artarak 190 olduğu belirtiliyor.

Operalarda yerli eser sayısı azaldı

Sonuçlara göre; opera ve bale salonlarında oynanan yerli eser sayısı geçen sezona göre yüzde 23,5 azalarak 75 olurken, oynanan yabancı eser sayısı yüzde 27,8 artarak 115 oldu. Opera ve bale seyirci sayısı 2014-2015 sezonunda, geçen sezona göre yüzde 15,8 azalarak 337 bin 7 oldu. Opera ve bale yerli eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 22,2 azalarak 143 bin 981 olurken, yabancı eser seyirci sayısı yüzde 10,4 azalarak 193 bin 26 oldu.

2014-2015 sezonunda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı orkestralarda görev yapan 410 sanatçının yüzde 41'ini kadın sanatçılar oluşturdu. Kadın sanatçılar konsertmaister, keman sanatçıları, viyola sanatçıları, flüt sanatçıları ve arp sanatçıları kadrolarının oransal olarak çoğunluğunu oluştururken, orkestra şefi, orkestra şef yardımcısı, tuba, notist, lüthiye ve timpani sanatçıları kadroları ise tamamen erkeklerden oluştu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı korolarda 2014-2015 sezonunda görev yapan 696 sanatçnın da yüzde 38,6’sını kadın sanatçılar oluşturdu. Oransal olarak ses sanatçılarının çoğunluğu ve notistlerin tamamı kadın sanatçılardan oluşurken, koro şefi, koro şef yardımcısı ve saz sanatçılarının çoğunluğu erkek oldu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı topluluklarda 2014-2015 sezonunda 375 sanatçı görev yapmakta olup bunların yüzde 27,2’sini kadın sanatçılar oluşturdu. Notistlerin tamamını kadın sanatçılar oluştururken, sanat yönetmeni yardımcısı ve semazen kadrolarının tamamı ise erkeklerden oluştu.

Orkestraların gösteri sayısı

geçen sezona göre yüzde 2,8 arttı

Orkestraların yaptıkları gösteri sayısı, 2014-2015 sezonunda 2013-2014 sezonuna göre yüzde 2,8 artarak 218 oldu. Aynı sezondaki izleyici sayısı ise yüzde 7,2 artarak 151 bin 562 oldu.

Sezonlar karşılaştırıldığında; 2014-2015 sezonunda, 2013-2014 sezonuna göre koroların yaptıkları gösteri sayısı yüzde 13,1 artarak 190 oldu. Aynı sezondaki izleyici sayısı yüzde 29,6 artarak 89 bin 744 oldu.

Toplulukların yaptıkları gösteri sayısı 2014-2015 sezonunda, 2013-2014 sezonuna göre yüzde 10,4 artarak 202 oldu. Aynı sezondaki izleyici sayısı yüzde 17,9 artarak 242 bin 242 oldu.