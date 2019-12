-''OPERA SEYİRCİSİ GENÇLEŞİYOR'' ANKARA (A.A) - 26.12.2010 - Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Erdoğan Davran, Türk operalarına karşı ilginin arttığını belirterek, özellikle genç seyirci sayısının her geçen gün yükselen bir grafik çizdiğini, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Yeni sanat sezonuna ilişkin soruları yanıtlayan Davran, 2009-2010 sanat sezonunda 87 bin seyirciye ulaştıklarını, bir önceki sezona göre 20 binin üzerinde bir artış olduğunu bildirdi. Gişede de aynı şekilde yükseliş olduğunu dile getiren Davran, ''Bu rakama ulaşırken 199 temsil verdik. Şehrin içinde birçok etkinlik ve turne yaptık. Bu etkinliklerin dönüşü gişe olarak gerçekleşti'' dedi. Şehirdeki etkinlikleri çok iyi duyurduklarını, seyirci portföyünde büyük bir gelişme yakaladıklarını anlatan Davran, ''Geçen sezon birçok opera sahnesinde resitale ve konsere imkan tanıdık. Yetişmiş olan genç sanatçı arkadaşlarımıza, bizim bünyemizdeki sanatçı arkadaşlarımız destek sağladık. Ankara'da salon sıkıntısı yaşandığı için Devlet Opera ve Balesi Ankara Müdürlüğü olarak kendilerine destek verdik. Önümüzdeki sezon da aynı misyonu devam ettirme kararındayız. Bu sezonun başından bu yana Resim Heykel Salonu'ndaki tadilat bitmediği için Şubat ayına kadar askıya alındı ama bu aydan sonra resitaller, konserler, açıklamalı sunumlar yine orada devam edecek'' diye konuştu. -''TEMSİLLERİMİZ YÜZDE 90 CİVARINDA DOLU GEÇİYOR''- Operet Sahnesi için bu sezon iki yeni eser hazırladıklarını anlatan Davran, Ankara Operası'nın her ay 4-5 etkinliği olduğunu, bunların neredeyse tamamının dolu geçtiğini söyledi. Temsillerin yüzde 90 civarında dolu olduğunu kaydeden Davran, opera ve baleye Türk seyircisinin ilgisinin çoğaldığını dile getirdi. Özellikle gençlerin opera sevgisinin her geçen gün arttığını vurgulayan Davran, şöyle devam etti: ''Bunu da her yerde söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle aşağıdaki seyircilerimizin genç kuşak olmaları, ağır operaları izliyor olmaları, bunlar çok önemli. Türk operalarına karşı ilgi çoğaldı. Şimdi yeni hazırlayacağımız 'Yusuf İle Züleyha'dan da aynı başarıyı elde edeceğimizden eminim. Geçen sezon sahnelenen IV. Murat kapalı gişe oynamıştı. Buna gelenler yine üniversite gençliği. Eleştirileri çok olumlu yönde. Kapı önünde sohbetlerine şahit oluyorum, ne almaya geldiklerini tartışıyorlar ve konuşuyorlar. Birçok eser bittikten sonra fuayeden ayrılmıyorlar. Kendi aralarında eserin değerlendirmesini yapıyorlar. Bunun dışında Ankara operası olarak bir sonraki sezonun çalışmalarına başladık. 2010-2011 sezonuna ilişkin çalışmalarımız bitti Ankara'ya yeni eserler kazandırmak için çalışıyoruz.'' Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin önemli bir misyon üstlendiğine işaret eden Davran, şehrin 40 noktasındaki afişlerde temsillerini duyurduklarını, gazetelerde ve dergilerde daha çok yer almaya başladıklarını anlattı. Davran, önümüzdeki sezon için temsil ve seyirci adedini daha da fazla artırma amacında olmadığını ifade ederek, ''Bu yıl ki seyirci sayım 87 bin gelecek seneki hedefim de bu rakam. Ben bunun üzerine çıkacağımdan eminim. Zirveye çıkmak zor ama zirvede kalmak daha zor. Ben bu sayıyı yine tutturmalıyım kemikleşmiş bir seyircim olmalı. Bir sonraki dönemde belki 100 bini hedefleyebilirim'' diye konuştu. Operet Sahnesi'ndeki çalışmanın sürdüğünü, kısa bir süre sonra biteceğini kaydeden Davran, ''Enine boyuna bir tadilat yapılıyor. Orada da ciddi ve bizi takip eden bir seyircimiz var, en kısa zamanda yeniden buluşacağız'' dedi. -''ÇOCUK OYUNLARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ''- Ankara Devlet Opera ve Balesi olarak çocuk oyunlarına daha fazla yer verdiklerini belirten Davran, Leyla Gencer Çocuk Operası'nın bu alanda güzel çalışmalar yaptığını anlattı. Çocukları opera ile tanıştırmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade eden Davran, sözlerini şöyle tamamladı: ''Avrupa Birliğinin bir projesi kapsamında belirlenen bir bölgede tarama yapıp, 20 kadar çocuğumuza eğitim vereceğiz. Mekanı, hocayı ve eğitimi sağlıyoruz. Ayrıca ODTÜ'lü gençlerimize verdiğimiz bir destek var. Bir gönüllü grubumuz var Yenimahalle ve Çankaya bölgesinde evler belirlemişler. Buralardaki çocuklara eğitim veriyorlar derslerini çalıştırıyorlar. Bu çocukların kültürel gelişimi için de ben destek veriyorum. Geliyorlar eserlerimi izliyorlar. Ücretsiz olarak ve hayatlarında ilk kez opera ve bale camiasının içine giriyorlar. Çocuklarımız genel müdürlüğümüz adına çok önemli. Tüm illerde yapılan benzer çalışmalara biz de Ankara Müdürlüğü olarak böyle bir çalışmayla katkıda bulunuyoruz projelerimiz sürecek.''