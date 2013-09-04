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Yaşam

Opera sanatçısı sahnede beyin kanaması geçirdi

Arjantin'in ünlü opera sanatçılarından Florencia Fabris sahnede beyin kanaması geçirdi, hastanaye kaldırılan sanatçı yaşamını yitirdi

04 Eylül 2013 15:54

Arjantin'in son dönem yetiştirdiği en önemli opera sanatçıları arasında gösterilen Florencia Fabris sahnede beyin kanaması geçirdi. 38 yaşındaki ünlü sanatçı hayatını kaybetti.

Arjantin'in ünlü opera sanatçılarından Florencia Fabris sahnede Giuseppe Verdi'nin Requiem'i söylerken beyin kanaması geçirdi, hastanaye kaldırılan sanatçı hayatını kaybetti. 38 yaşındaki sanatçının sahnede beyin kanaması geçirdiği on anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Florencia Fabris, Arjantin'in San Juan kentinde Victoria sahnesinde konser verirken son dakikaya kadar aryanın bitmesini bekledi. Konserin sonlarına doğru oturmak zorunda kalan genç soprano seyircilerin alkışları arasında arkadaşının yardımı ile salondan çıkartıldı. Oradan ambulans ile acilen Mendoza kentine kaldırılan Florencia Fabris tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. İki çocuk annesi olan Fabris, Arjantin'in son dönem yetiştirdiği en önemli opera sanatçıları arasında gösteriliyordu.

 

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