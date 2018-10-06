Opera sanatçısı Montserrat Caballe hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İspanyol opera sanatçısı Montserrat Caballe 85 yaşında hayatını kaybetti. Soprano olarak seslendirdiği opera parçalarında uyguladığı bel kanto tekniği ile Verdi, Rossini, Bellini ve Donizetti’nin yazdığı operalardaki rolleriyle tanınan Caballe, Cumartesi sabahı Barcelona'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Caballe ayrıca Queen adlı rock grubunun vokalisti Freddie Mercury ile yaptığı ve Mercury'nin ölümünden sonra 1992'de yayınlanan "Barcelona" albümü ve bu albümle aynı adı taşıyan şarkıyla tanınıyordu.

Eylül ayından bu yana hastanede tedavi gören Caballe'nin ailesi, opera sanatçısının ölüm nedeninin açıklanmaması yönünde karar aldı. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Caballe, Eylül ayında safrakesesinde yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Ülkemizin önemli bir temsilcisi vefat etti. Sesi ve şefkati bizimle sonsuza kadar kalacak" dedi.

Barcelona'da 1933 yılında dünyaya gelen Caballe, opera sanatçısı kariyeri boyunca yaklaşık 4 bin kere sahnelenen 90 farklı opera temsilinde başrol oynadı.

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Caballe, Barcelona'da ihtiyaç içerisinde olan çocuklar için de bir dernek kurdu. Bir tenor olan Bernabe Marti ile evli olan Caballe'nin Bernabe Marti Jr. isminde bir oğlu ve Montserrat Marti isminde kendisi de opera sanatçısı olan bir kızı bulunuyor bulunuyor.

DW,AP/DÇÜ,ÇÖ

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