Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e yönelik saldırıda 2 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dağüstün'ün Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konserde sahne aldıktan sonra parkta yürüdüğü sırada bazı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğraması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Dağüstün saldırıya ilişkin olarak, "Saat 22:50’de konser alanından ayrıldım. Park içerisinde arkadaşımla yürürken karşımdan gelen bir kişi bana yumruk attı ve yere düştüm. Ardından yanındakilere ‘vurun vurun’ diye bağırdı. İki kişi ayağımdan sürükledi ve bana yerdeyken vurdular. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar araya girip yardım etti. Öğrendiğim kadarıyla iki kişi de gözcü olarak bekliyormuş" açıklamasını yapmıştı. (AA)

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