Güvenç Dağüstün, konser sonrası saldırıya uğradı

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kadıköy'de gerçekleştirilen konser sonrasında Güvenç Dağüstün'ün saldırıya uğradığı aktarıldı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Güvenç Dağüstün, yaşadıklarını, "Saat 22:50’de konser alanından ayrıldım. Park içerisinde arkadaşımla yürürken karşımdan gelen bir kişi bana yumruk attı ve yere düştüm. Ardından yanındakilere ‘vurun vurun’ diye bağırdı. İki kişi ayağımdan sürükledi ve bana yerdeyken vurdular. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar araya girip yardım etti. Öğrendiğim kadarıyla iki kişi de gözcü olarak bekliyormuş" diye anlattı.

Olay hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan eski CHP milletvekili Eren Erdem, "Sevgili arkadaşım, değerli sanatçı @guvencdagustun‘ün Kadıköy Özgürlük parkı konseri sonrası alçak bir saldırıya uğradığı bilgisini aldım. Kendisiyle görüştüm. Durumu iyi. Bu alçak, bu haysiyetsiz saldırıyı yapanlar derhal yakalanıp yargıya teslim edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Avukattan açıklama

Sanatçı Güvenç Dağüstün’ün avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim, arkadaşım @guvencdagustun ün bu akşamki özgürlük parkı konseri sonrası saldırıya uğradığını öğrendim. Şimdi hastanede rapor alınacak, yanına gidiyorum. Umarım failler yakalanacak olayın iç yüzü kısa sürede anlaşılacaktır" dedi.

Güvenç Dağüstün: Yanındakilere ‘vurun vurun’ diye bağırdı. İki kişi ayağımdan sürükledi ve bana yerdeyken vurdular

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Güvenç Dağüstün, "Saat 22:50’de konser alanından ayrıldım. Park içerisinde arkadaşımla yürürken karşımdan gelen bir kişi bana yumruk attı ve yere düştüm. Ardından yanındakilere ‘vurun vurun’ diye bağırdı. İki kişi ayağımdan sürükledi ve bana yerdeyken vurdular. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar araya girip yardım etti. Öğrendiğim kadarıyla iki kişi de gözcü olarak bekliyormuş" açıklamasında bulundu.