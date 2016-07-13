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Kültür-Sanat

Opera sanatçısı Atilla Manizade yaşamını yitirdi

Sanatçı için bugün Kadıköy Süreyya Operası’nda bir tören düzenlenecek

13 Temmuz 2016 18:08

Türkiye’nin önemli opera sanatçılarından Atilla Manizade 11 Temmuz Pazartesi günü 82 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Sanatçısı unvanına sahip Manizade, pek çok önemli teslimde baş vokalist olarak rol almış, Türkiye’de yetişmiş önemli seslerden biriydi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Atilla Manizade için bugün saat 11.00’de Kadıköy Süreyya Operası’nda bir tören düzenlenecek. Manizade daha sonra Levent Camisi’nde öğlen kılınacak cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

 

İKSV’den mesaj

 

İKSV sanatçının vefatının ardından bir mesaj yayınladı.Yayımlanan mesajda “Opera sanatçısı Atilla Manizade’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Özverili çalışmalarıyla İKSV’ye büyük emek veren Manizade’yi her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacağız” dendi.

 

Atilla Manizade kimdir?

 

1934 yılında Kıbrıs’ta doğan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden ve İstanbul Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Profesör A. Mayer’ın yanında opera eğitimi görmek için Almanya’ya giden Manizade eğitiminin ardından Türkiye’ye dönerek İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne katıldı. 1980 yılında bir yıllığına İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin yöneticiliğine atanan Manizade solistlik kariyerinin yanı sıra mezun olduğu İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda da dersler verdi. Atilla Manizade 1975-1982 yılları arasında da İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın yönetim kurulunda yer almış, 1983-92 yılları arasında vakfın genel müdür yardımcılığını üstlenmişti. 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı unvanının sahibi olan Attila Manizade, opera rejisörü Aytaç Manizade ile evliydi.

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