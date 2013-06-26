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Kültür-Sanat

Opera festivali İstanbul'a yakıştı

4. Uluslararası İstanbul Opera Festivali dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde sahnelenen 'Rigoletto' ile başladı.

26 Haziran 2013 16:40

4. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Giuseppe Verdi’nin 'Rigoletto' operasının Haliç Kongre Merkezi’ndeki temsiliyle başladı. Devlet Operası Başrejisörü ve İstanbul Opera Festivali’nin sanat yönetmeni Yekta Kara, yılın en sıcak günleri yaşanmasına rağmen salonun kaliteli bir seyirci kitlesi tarafından doldurulduğunu belirterek, 'Festival İstanbul’a yakıştı' dedi.

'Opera elit sanatı değil, herkese hitap eder'

Eseri, bestekarın ve libretto yazarının mesajına sadık kalarak modernleştirdiğini söyleyen Kara, operanın bir elit sanatı değil, yediden yetmişe herkese hitap eden bir sanat olduğunu kaydetti. Değişimin Rigoletto’nun özünde olduğunu vurgulayan Kara, 'Eseri asıl mesajına sadık kalarak 1920’lerin Napoli’sine taşıdım. Napoli mayfanın merkeziydi. Kadının metalaştırıldığı erkek egemen bir kültürü temsil ediyordu' şeklinde konuştu.

Verdi’nin ‘altın çağ yapıtı’ olarak kabul edilen eseri, Ankara Devlet Operası sanatçıları sahneledi, orkestrayı Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Prof. Rengim Gökmen yönetti. Konusu ve librettosu Victor Hugo’nun 'Kral Eğleniyor' adlı eserine sadık kalınarak Francesco Maria Piave tarafından oluşturulan operada 'Gilda' rolünde, festivalin onur konuğu ünlü soprano Ekaterina Siurina sahne aldı.

Festival kapsamında İstanbul Opera Balesi, ünlü barok besteci Antonio Vivaldi’nin duru ve zarif anlatısını seyirciyle buluşturacağı 'Yıldırım Bayezid' operasını, 27 ve 29 Haziran’da Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde sergileyecek. Geçen yılki festivalde ilk kez sahnelenen ve yoğun ilgi gören eser, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’in Timur Han’la olan güç savaşını konu ediniyor.

1 Temmuz’da gerçekleştirilecek 'Viva Verdi' gala konserine, Roberto Abbado şefliğinde bariton Maroco Vratogna, tenor Stefano Secco, tenor Marco Berti ve soprano Aleksandra Kurzak solist olarak katılacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 3-4 Temmuz’da gerçekleştirilecek iki temsille, Viyanalı ünlü besteci W.A. Mozart’ın ünlü 'Saraydan Kız Kaçırma' operası, Yekta Kara’nın rejisiyle Topkapı Sarayı’ndan sanatseverlere seslenecek.

Türkiye -Hollanda ilişkilerinin 400. yılı anısına Ali Hoca tarafından bestelenen 'Lale Çılgınlığı', Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 28 Haziran’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

4. İstanbul Opera Festivali, 7-8 Temmuz’da IV. Murat operasının Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından Topkapı Sarayı’nda temsiliyle sona erecek.

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