İstanbul Opera Festivali başlıyor

Her yıl Türkiye ve dünya operalarının seçkin yapıtlarını sanatseverlerle buluşturan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, operaseverlerle dördüncü kez buluşmaya hazırlanıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, 25 Haziran - 8 Temmuz 2013 tarihleri arasında yapılacak.



Festival kapsamında, Aya İrini’de gerçekleşecek “Viva Verdi” Gala Konseri’nin yanı sıra, aralarında W.A. Mozart, Antonio Vivaldi gibi ünlü bestecilerin eserlerinin de bulunduğu birbirinden seçkin beş farklı yapıtı, beş farklı mekânda izlemek mümkün olacak.

Program:

25 Haziran - Rigoletto - Ankara Devlet Opera ve Balesi (Haliç Kongre ve Kültür Merkezi)

27 Haziran - Yıldırım Bayezid - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (Süreyya Operası)

28 Haziran - Lale Çılgınlığı - Antalya Devlet Opera ve Balesi (Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi)

29 Haziran - Yıldırım Bayezid - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (Süreyya Operası)

1 Temmuz - Viva Verdi Gala Konser - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (Aya İrini)

3 Temmuz - Saraydan Kız Kaçırma - Samsun Devlet Opera ve Balesi (Topkapı Sarayı)

4 Temmuz - Saraydan Kız Kaçırma - Samsun Devlet Opera ve Balesi (Topkapı Sarayı)

7 Temmuz - IV. Murat - Samsun Devlet Opera ve Balesi (Topkapı Sarayı)

8 Temmuz - IV. Murat - Samsun Devlet Opera ve Balesi (Topkapı Sarayı)