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Bilim / Teknoloji

Opel, 2028 itibariyle Avrupa'da sadece elektrikli araba üreteceğini açıkladı

09 Temmuz 2021 12:18

T24 Dış Haberler

Stellantis bünyesindeki Alman otomobil şirketi Opel, 2028 yılına kadar Avrupa'daki otomobillerinde içten yanmalı motor kullanmayı bırakıp, tamamen elektrikli araç üretimine geçmeyi hedeflediğini belirtti.

Perşembe günü açıklamalarda bulunan Opel CEO'su Michael Lohscheller, "bu on yılın ortasında" 1970'li yılların çok satan otomobillerinden spor coupe Opel Manta'yı elektrikli olarak tekrar tasarlayacaklarını ifade etti.

Opel'in sahibi olan Stellantis şirketi bu sene Peugeot-Citroen ve Fiat Chrysler'ın birleşmesiyle oluşmuştu.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares de perşembe günü gelecek 5 senede elektrikli otomobiller için 30 milyar Euro yatırım yapmayı planladıklarını söyledi

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