Opel, 2024'ten itibaren her modelinin elektrikli versiyonunu piyasaya sürecek

Stellantis çatısı altında elektrik atılımını hızlandıran Opel, 2024'ten itibaren tüm modellerini elektrikli versiyonlarla destekleyecek.

Opel, 2028'den itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satma taahhüdünü koruyor. Bu konuda atılımını hızlandıran marka, bu yıldan itibaren Combo Life, Vivaro Combi ve Zafira Life modellerini sadece elektrikli olarak sunmaya başlayacak. Bunun yanı sıra, 2024 yılından itibaren her Opel modelinin bir elektrikli versiyonu olacak.

DonanımHaber'in aktardığına göre, gelecek aylarda satışa sunulacak olan Opel Astra’nın yeni nesli, Rüsselsheim merkezli markanın elektrikliye geçiş hamlesinin temel taşı olacak. Eylül 2021’deki tanıtımın ardından, yeni Astra ilkbaharda müşterilerle buluşacak ve satışa sunulduğu ilk andan itibaren şarj edilebilir hibrit versiyonu bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz, elektrikliye bir alternatifin olmadığını belirterek, Opel'in gelecekte çevre dostu yenilikleriyle dikkatleri daha da fazla üzerinde toplayacağını ifade etti.

Hochgeschurtz, 'Son derece hızlı bir değişim içindeyiz ve 2024 yılından itibaren istisnasız her Opel modelinin elektrikli bir versiyonunu sunacak olmamız da bu değişimin göstergelerinden biri. Ek olarak, Crossland ve Insignia modellerinin yeni versiyonları da yakında elektrikli olacak. Taahhüdümüz gayet net; 2028 yılından itibaren Avrupa’da sadece elektrikli modellerimizi piyasaya sunacağız.” değerlendirmesinde bulundu.