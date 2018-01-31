Op. Dr. Uçal: Grip ve nezle karıştırılıyor

İSTANBUL, (DHA)-BAĞIŞIKLIK sisteminin ani ısı değişikliklerine uyum sağlayamaması nedeniyle enfeksiyon rahatsızlıklarının arttığını, bu rahatsızlıkların solunum yollarını olumsuz etkilediğini söyleyen Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, \"Grip ve nezle birbiriyle sık sık karıştırılıyor. Oysa aralarında oldukça derin farklar var ve tedavi süreçleri de farklı\" dedi.

Kulak Burun Boğaz (KBB), Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal sıcak ve kuru yaz ayları ile soğuk-nemli kış mevsimlerinde nezle, grip gibi rahatsızlıklarda artış yaşandığını belirterek birbiriyle karıştırılan grip ve nezle arasında ne gibi farklılıklar bulunduğuna dair açıklamalarda bulundu.

\"NEZLE 4-5 GÜN, GRİP İSE 15 GÜN SÜRÜYOR\"

Boğaz ağrısı ile başlayan nezlenin 4-5 gün, yüksek ateşe neden olan gribin ise 15 gün kadar sürdüğünü ifade eden Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, üst solunum yolu enfeksiyonlarından grip ve nezlenin aynı olduğunun sanıldığını ya da birbiriyle karıştırıldığını belirtti.

Nezlenin burun akıntısı, öksürük, yüz ve alın bölgesinde dolgunluk hissi gibi belirtilerde ortaya çıktığını vurgulayan Op. Dr. Uçal, yetişkin bir bireyde yüksek ateşin bile sıklıkla görülmediğini, birinci haftanın sonunda bu belirtilerin azaldığını söyledi.

\"GRİP, 38 VE ÜZERİ DERECEDE ATEŞ YAPIYOR\"

Gribin 38 derece ve üzeri ateş ile birlikte bir kaç gün sürdüğüne dikkat çeken Uçal, bu rahatsızlığın şiddetli halsizlik, kas ağrıları ve bağ ağrısını da beraberinde getirdiğini dile getiren Uçal \"Zaman zaman kuru öksürük, boğaz ağrısı ve burun şikayetleri de görülebilir. Bu rahatsızlık ortalama 10-15 gün sürüyor\" dedi.

\"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜZENE KOYMAK ÖNEMLİ\"

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde sıvı tüketimi ve dinlenmenin önemli olduğunu vurgu yapan Op. Dr. Uçal, bu rahatsızlıkların süresini kısaltan bir ilaç ya da tedavinin bulunmadığını, tedavinin amacının bağışıklık sistemini düzene koyup enfeksiyonu temizleyene kadar şikayetleri hafifletmek gerektiğini söyledi.

Sağlıklı bireylere antibiyotiklerin önerilmediğini ve antibiyotiklerin virüslere etkisi olmadığını dile getiren Yusuf Orhan Uçal, ancak bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotiklerin kullanılması gerektiğine işaret etti. Dengeli beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendireceğini söyleyen Op. Dr. Uçal, vitamin ve mineral desteği, düzensiz egzersiz yapma, dinlenme ve hijyenin bu konuda önemli olduğunu ifade etti.

\"BURNUNUZU YANLIŞ SİLİYOR OLABİLİRSİNİZ\"

Burun temizleme konusunda da uyarılarda bulunan Op. Dr. Uçal şöyle dedi: \"Burnu temizlememe ve bu mukus yapısının burunda kalmasına izin vermek, tıkanıklığın haftalarca sürmesine yol açar. Burnu sürekli içeri çekmenin mukus yapısının burnun içinde sabit kalmasına neden olur. Burnu sümkürerek silmek bakterinin büyümesini engeller ve gırtlağa doğru ilerlemesinin önüne geçilir. Burnu doğru bir şekilde temizlemek önemlidir. Burun çekilerek içerde sabit kalan mukus yapısı, öksürüğe boğaz rahatsızlıklarına yol açar. Viral enfeksiyon sonrası geçmeyen inatçı öksürüğe de sebep olur.\"

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