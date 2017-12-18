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Sağlık

Op. Dr. Türkyılmaz:"Yüz germe yöntemiyle daha genç ve diri görünebilirsiniz"

İSTANBUL, (DHA)-PLASTİK, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op

18 Aralık 2017 13:15

İSTANBUL, (DHA)-PLASTİK, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz,  klasik gençleştirme yöntemlerini değiştiren, Facelift yönteminin, doğal yollarla genç ve daha diri bir cilt görünümünde olmak isteyenler için etkili çözümler sunduğunu söyledi.

Günümüz teknolojileriyle birlikte özellikle gençleşme adına yapılan uygulamalara sürekli yenilerinin eklendiğini belirten Op. Dr. Türkyılmaz, Yüz kaldırma tekniğinden (Facelift) hakkında bilgi verdi.

‘’YÜZ, YAŞLANDIKÇA ELASTİKİYETİNİ VE SIKILIĞINI KAYBADER’’

Operasyonun, klasik yüz germe ameliyatlarına gerek kalmadan kadınların, hatta erkeklerin yüz güzelliklerini ve gençliklerini tazelemeyi amaçladığını vurgulayan Op. Dr Türkyılmaz, yaşlandıkça cildin sıkılığını ve esnekliğini kaybetmeye başladığını, bu durumun da kırışıklıklara, çizgilere ve yüzde sarkmalara yol açtığını dile getirdi.

\"Doğa ve çevre koşullarına bağlı cildinizin yaşlanmasına dur demek sizin elinizde\" diyen Op. Dr. Türkyılmaz şöyle konuştu:

\"Güzelliğinizi koruyarak yaşlanabilmeniz için, cerrahi tedavilerin yanı sıra cerrahi olmayan tedavi seçenekleri de yapılabilir. Facelift operasyonu yüz hacmini korumak, pürüzsüz bir cilt sağlamak ve kaş bölgesindeki sarkmaları gidermek için kullanılıyor.Yüzdeki yaşlanma etkileriyle mücadele etmek için çok güçlü estetik tedavileri var. Estetik cerrahi her zaman bireysel ve kişiye özel uygulanarak, güzellik hedeflerine ulaşmada yardımcı olacak farklı tedaviler sunuyor.  Estetikte ne yapıldığı değil, nasıl yapıldığı daha önemli. Yüzün yaşlanması ile ilgili sebeplerin daha iyi incelenerek ortaya konması gerekir, bu şekilde daha iyi sonuçların alınabilir.\"

\"ESKİ TİP AMELİYAT TEKNİKLERİNE GÖRE ÇOK DAHA AZ AĞRILI BİR YÖNTEM\"

Hastaların çoğunun, özellikle çene konturunu bozan, gerdan denilen sorunlar yüzünden başvurduklarını, bu problemlerde sadece boyun germe operasyonlarının yapılması yerine yüz germe ile birlikte kombine yapılmasında fayda olduğunu  belirten Op. Dr. Türkyılmaz, \"Sadece boyun ameliyatı yapıldığında fazlasıyla keskin çene hatlarına ve erkeksi bir görünüşe sebep olunabileceği unutulmamalı. Bu kombinin uygulanmasıile yüzün harmonisini ideal oranlarda elde etmek için daha başarılı olunur. Hastaların normal yaşamlarına dönüş süreleri yaklaşık 2-3 haftadır. Eski tip ameliyat tekniklerine göre çok daha az ağrılı bir yöntem.\"

(FOTOĞRAF)

 

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