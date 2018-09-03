Op. Dr. Şahin: Kapalı burun ameliyatı doğallığı koruyor

İSTANBUL, (DHA) -BURUN estetiğinde kesi izi olmadan, kapalı yapılan operasyonların daha çok tercih edildiğini belirten Op. Dr. Uğur Şahin, \"Kapalı burun estetiğinde amacımız dokulara asgari düzeyde zarar vererek, doğallığını kaybetmeyen dinamik burunlar elde etmek\" dedi.

Estetik operasyon geçiren hastaların operasyonlara ait çok fazla endişesi olduğunu belirten Medicana Bahçelievler Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Şahin, hastaların operasyon izlerinin dışarıdan bakıldığında görünür olmamasını istediğini söyledi. Kesi izi olmadan, kapalı şekilde yapılan operasyonlar daha çok tercih edildiğini açıklayan Op. Dr. Uğur Şahin, kapalı burun estetiğiyle doğallığını kaybetmeyen dinamik burunlar elde etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Kapalı burun estetiğinin felsefesini anlamak için burun anatomisinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Uğur Şahin, “Burnumuz; kemik ve kıkırdaklardan oluşan bir iskelet yapısı ve deri altı dokuları içeren yumuşak dokulardan oluşmaktadır. Burun estetiği yapılmaya başlanılan ilk dönemlerden itibaren cerrahlar büyük oranda kemik ve kıkırdak yapıları şekillendirmekle ilgilendiler. Ancak günümüzde yapılan çalışmalar burnun kemik ve kıkırdaktan oluşan iskelet yapısının yanında yumuşak dokuların da önemli olduğunu açıkça ortaya koydu” diye konuştu.

“DONUK BURUN UCU PROBLEMİNİ ENGELLEMEK MÜMKÜN”

Burnun yumuşak doku sisteminin en önemli parçalarından birinin Pitanguy bağı olduğunu söyleyen Op. Dr. Şahin, “Bu bağ burun derisi altında burun sırtı boyunca ilerler, burun ucundan geçerek burun köküne tutunur. Elastik bir yapıdadır. Burun ucu hareketlerinde önemli yeri olan Pitanguy bağı aynı zamanda dudak kası ve burun ucunu aşağı çeken kasla da yakın ilişki içerisindedir” dedi.

Op. Dr. Şahin, burun estetiği sırasında Pitanguy bağının korunmasının estetik ve dinamik sonuçlar üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Kapalı burun estetiği sırasında Pitanguy bağını koruyabilmemiz çok büyük bir avantaj. Burun estetiği sonrası birçok hastadan duyduğumuz ‘donuk burun ucu’ problemini kapalı teknik ile engellemek mümkün. Korunan pitanguy bağı sayesinde dinamik ve rahat hareket eden burun ucu elde etmemiz kolaylaşmaktadır.”

“KESİ İZİ OLUŞMUYOR”

“Hastalar geçirdikleri estetik operasyonlara ait izlerin dışarıdan bakıldığında görünür olmasını tercih etmiyorlar” diye konuşan Şahin, “Açık burun estetiği sırasında burun delikleri arasındaki ciltte bir kesi yapılıyor ve burnun iskelet yapısında bu şekilde ulaşılıyor. Kapalı burun estetiği sırasında ise bu bölgedeki ciltte herhangi bir kesi yapılmıyor. Ameliyat tamamen burun delikleri içerisinden yapılıyor. Burun delikleri içerisinden ameliyatı gerçekleştirmek tecrübe gerektirir. Cerrah açısından teknik olarak daha zordur ancak deneyimli ellerde güvenle uygulanır. Açık burun estetiğinde ciltteki kesiye bağlı olarak o bölgede bir miktar iz oluşmaktadır. Kapalı burun estetiğinde ise bu bölge korunduğu için iz oluşması söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

“BURNUN FOTOĞRAFLANMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Ameliyat öncesinde hasta ile hekimin ortak planlama yapmasının ve yüzün detaylı fotoğraflanmasının önemine dikkat çeken Op. Dr. Uğur Şahin, “Burun estetiği talebi ile başvuran hastaların detaylı şekilde muayene edilmeleri gerekir. Uygun ışığın olduğu ortamda, profesyonel makinelerle, birden fazla açıdan yüzün ve burnun fotoğraflanması çok önemli. Pek çok hasta burnundaki bazı kusurların farkında değil. Çekilen fotoğrafları karşılaştırmalı olarak gösterdiğimizde gerçekten şaşıran birçok hastamız var. Ameliyat planlaması yapılırken hastanın burnundaki kusurların ve bunların ne ölçüde düzeltileceğinin gerçekten farkına varması çok önemli. Dijital çalışmalar bu konuda bize yardımcı olmakta. Öncesi, sonrası şeklinde yapılan bu çalışmayla hekimin teknik olarak neleri planladığı ve bu planlamanın sonucuna ne şekilde yansıyacağı hastanın zihninde şekillenmektedir” diye konuştu.

“HEKİMİNİZİN SİZİ ANLADIĞINDAN EMİN OLUN”

Kapalı burun estetiğinde temel amacın dokulara asgari düzeyde zarar vererek, doğallığını kaybetmeyen dinamik burunlar elde etmek olduğunu söyleyen Şahin, “Hekiminizle yapacağınız görüşmede beklentilerinizi iyi şekilde ifade edebilmeniz, hekiminizin de sizi anladığından emin olmanız gerekiyor. Hasta hekim arasında yakalanan bu uyumun tecrübeli ellerle birleştiği takdirde sizi mutlu edeceğinden şüpheniz olmasın” dedi.

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