Op. Dr. Muğrabi: Düztaban tedavisinde 1 kilometreden az yürüyebiliyorsanız ameliyat şart

İSTANBUL, (DHA) - AYAK ve Ayak Bileği Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi, düztabanlığın birçok kişi tarafından gözardı edildiğini, ancak ilerlediği takdirde büyük sorunlara neden olacağı uyarısında bulunarak, \"Sert düztabanlıkta hastanın yürüme mesafesi bir kilometrenin altına düştüğünde ameliyat şart\" dedi.

Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi, düztabanlıkta ayaktaki kavis yetersizliğine bağlı olarak, kişilerde yürüme mesafesinde azalma, fonksiyonlarında kısıtlanma, sportif faaliyetlerinde gerileme söz konusu oabileceğini belirterek \"Düztaban kişilerde içe basma problemi nedeniyle, diz ve bel problemleri görülür. Ama düztabanlık tedavi edilebilir. Aksi durumda bu hastalarda 50’li yaşlardan sonra cerrahi ihtiyaçlar doğar. Ciddi ortopedik sorunlar ortaya çıkabilir. Tedavi düztabanlığın tipine göre değişir. Esnek düztabanlıkta, kişiye özel tabanlık ve ayakkabı kullanımıyla sorun çözülür. Sert düztabanlıkta ise cerrahi yöntemler kullanılır. Ayağın şekli, formasyonu cerrahi yöntemlerle sağlanır\" dedi.

YENİ NESİL TABANLIKLAR DAHA UYUMLU\'

Yeni nesil tabanlıkların daha ince olduğunu belirten Dr. Muğrabi, \"Esnek düztabanlıkta giderek hastaya özgü daha profesyonel, her ayakkabıyla giyilebilen ideal tabanlıklar yapılmaya çalışılıyor. Eski tabanlıklar son derece kalın ve ayakkabıyla uyumları sorunlu olduğu için, hastaların tabanlıkla ayakkabı giymesi zorlaşabiliyordu. Yeni teknolojilerde tabanlıklar inceltilerek ayakkabı içine uyumları sağlanıyor. Cerrahi de ise oturmuş bir platform var. Ayağın yapısı günlük yaşamı sürdürecek biçimde cerrahi operasyonlar yapılıyor\" dedi.

\'HER DÜZTABANLIĞIN TEDAVİSİ FARKLIDIR\'

Her düztabanlığa farklı tedavi uygulandığını da belirten Dr. Muğrabi, \"Esnek düztabanlıkta, hasta ayağından bir yürüme analizi yapılır ve ayak ölçümü alınır ve kişiye özel tabanlık yapılır. Bu gözlük kullanmak gibi. Gözlük takınca gözün fonksiyonları normale dönüyorsa, tabanlık kullanınca da ayağın fonksiyonları normale dönüyor. Erkek ayakkabı modellerinde tabanlık açısından sıkıntı yok ama kadın ayakkabılarında sıkıntı oluşabiliyor. Bugün artık teknoloji sayesinde dolgu topuk ve platform ayakkabılarda tabanlık kullanılabilir hale geldi. Babet ayakkabılarda kullanımıyla ilgili de ilerleme var ama topuklu ayakkabıda mümkün değil, zaten işlev dışı. Sert düztabanlıkta cerrahi yöntem uygulanır, o da aynı seansta yapılan beş ameliyatla, hastanın ayak yapısı tamamen normale döndürülüyor. Bu cerrahinin içinde aşiltendonunun uzatılması, topuğun kaydırılması, ayağı yukarı kaldıran tendonun güçlendirilmesi, ayak kavisini oluşturan kemik ameliyatıyla işlem tamamlanıyor. Bu hastaların yüzde 40’ında başparmak çıkıntısı olduğu için aynı ameliyat içinde başparmak çıkıntısı da yapılıyor\" dedi.

\'TEDAVİ EDİLMEZSE BEL VE DİZ PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKAR\'

Düztabanlık tedavi edilmezse bel ve diz problemlerinin ortaya çıkacağını belirten Dr. Muğrabi, \"Ayak kavisi giderek çöküyor. Kavis çöktükçe içe basma sorunu ortaya çıkıyor. Ve hayat fonksiyonları kısıtlanıyor. Yürüme mesafesi, spor kabiliyeti düşüyor. Bu hastalar kilo alıyorlar ve bir kısır döngü oluşuyor. Diz ve bel bölgesi zorlanıyor. Çok ileri evrelerde kireçlenme, diz problemleri ve bel problemleri ağırlaşıyor\" dedi.

\'BİR KİLOMETREDEN AZ YÜRÜYEBİLİYORSANIZ, AMELİYAT ŞART\'

Ameliyat kararı için de önemli noktaları anlatan Dr. Muğrabi, muayene sonucunda sert düztabanlık görüldüyse ameliyatın şart olduğunu söyleyerek, \"Esnek düztabanlığı zaten ameliyat etmiyoruz. Sert düztabanlıkta, hasta kendini tabanlıkla rahat hissediyorsa beklenebilir ama hastanın yürüme mesafesi bir kilometrenin altına düştüğünde ya da günlük aktivitelerini yapamadığında ameliyat şart\" dedi. Ameliyatın altı aylık bir iyileşme süreci olduğunu da belirten Dr. Muğrabi, \"Bir buçuk ayı alçılı süreç, bir buçuk ayı da özel bir ayakkabı giyme ve geçiş süreci olarak tamamlanıyor. Altı ayın sonunda bu hastaların tabanlık ya da özel bir ayakkabı kullanması gerekmiyor. Çocuk yaşta yapıldığında bu süreç daha kolay atlatılıyor. Erişkinlerde bu süreç ciddi iş kaybı. Küçük yaşlarda halletmek daha kolaydır\" dedi.



