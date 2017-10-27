Op. Dr. Küçükkaya "Meme protezi doğum sonrası süt vermeyi etkilemiyor"

İSTANBUL, (DHA) -PLASTİK ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Deniz Küçükkaya, silikon meme protezlerinin ömürlük olduğunu, meme taraması yaptırmayı engellemediğini ve doğum sonrası süt vermeyi etkilemediğini söyledi.

Meme kanseri sonrasında memesi alınmış veya şekil bozukluğu olmuş olan hastalarında meme estetiği içerisinde değerlendirilebileceğini belirten Op. Dr. Küçükkaya, \"Günümüzde kullanılan meme protezleri vücuda daha uyumlu, dokunmakla meme dokusuna çok yakın hissiyatta ve artık neredeyse doğallık kaygısını ortadan kaldırmış durumdadır. Kullandığımız silikon meme protezleri FDA onaylı ve CE belgelidir, üstelik ömürlüktür.Yani hastalarımız bu operasyondan belli bir süre sonra bu protezleri çıkarması gerekmemektedir. Meme taraması yaptırmayı engellememektedir. Yani meme protezi ameliyatından sonra hastalar mamografi, ultrason ve meme MR\'ı çektirebilirler. Doğum sonrası süt vermeyi etkilemediği de yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya konmuştur\" dedi.

\"PROTEZİ BELİRLERKEN HASTAYLA BERABER KARAR VERİYORUZ\"

Teknolojinin çok gelişmesine bağlı olarak üretilen silikon meme protezi çeşitlerinin arttığını vurgulayan Op. Dr. Küçükkaya, \"Büyüklükler, projeksiyonları (yükseklik), formları gibi her hastaya kullandığımız protezde o hastanın vücut hatlarına göre olmaktadır. Meme büyütme arzusu ile başvuran her hastaya aynı çeşit protezi uygulamak elbetteki istenmeyi sonuçları da beraberinde getirmektedir. Muayene sonucunda kişiye en uygun protezi belirlerken kişinin beklentileriyle beraber değerlendirip; vücut hatlarına ve ölçülerine göre karar vermekteyiz. Aslında meme büyütme için başvuran hastaların söylediği \'ne çok büyük olsun, ne çok küçük olsun ama olduğuma da mutlaka değsin\' yönünde, bizde bunu dikkate alıyoruz\" diye konuştu.

\"HASTA -CERRAH İLİŞKİSİ KARŞILIKLI GÜVENE DAYANARAK KURULMALIDIR\"

Meme büyütme ameliyatından sonra, hastaların yapılan işleme göre değişmekle beraber 5-7 günde normal iş yaşantısına dönebileceklerini dile getiren Op. Dr. Küçükkaya, \"Buna göre hasta cerrah ilişkisinin her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatta da karşılıklı güvene dayalı olarak kurulması gerekmektedir.

\"BÜYÜK GÖĞÜSLER BİR TAKIM SIKINTILARA SEBEP OLABİLİYOR\"

Boyun, sırt ve omuz ağrıları, memelerin karın üzerindeki temasından dolayı pişik ve kokudan dolayı düzenli bakım gerektirdiğini söyleyen Op. Dr. Küçükkkaya, \"Fiziki aktiviteleri kısıtlaması ve istenilen kıyafetlerin giyilememesi, sütyen askısının omuzda yarattığı şekil bozukluğu, kilo alma, yapılan doğumlar ve emzirme işlemi memelerdeki büyüklüğün ve sarkmanın daha da artmasına yol açmaktadır\" açıklamalarında bulundu.

\"KARIN, SIRT VEYA POPO BÖLGESİNDEN ALINACAK DOKULARLA YENİDEN MEME YAPILMASI MÜMKÜN\"



Bu durumdaki hastaların meme küçültme ameliyatlarını tercih ettiğini ifade eden Op. Dr. Küçükkaya; meme küçültme ameliyatlarının dagenel anestezi altında yapıldığını ve operasyon süresinin ortalama 2-3 saat kadar olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Çoğu zaman hastanede 1 gün kalmak yeterlidir. Operasyon sonrasında ağrı kesicilerle ağrının şiddeti kontrol edilebilir düzeydedir. Operasyon sonrasında her şey yolunda gittiği taktirde,yapılan işe göre değişmekle beraber ortalama 5-7 gün arasında normal iş yaşantısına dönülebilir.

\"Meme kanseri sonrasında memesi alınmış veya deforme olmuş kadınlara da çeşitli uygulamalar yapılabilir. Bu daha çok rekonstrüksiyon dediğimiz, yeniden meme yapılması ameliyatlarıdır.

\"Yeniden meme oluşturulurken hastaların kendi dokuları veya silikon meme protezleri kullanılır. Hastanın karın, sırt veya popo bölgesinden alınacak dokularla yeniden meme yapılması mümkündür. Kendi dokusu dışında ise silikon meme protezleriyle bu yeniden yapılanma süreci uygulanabilir. Hastanın istekleri, gerekli tıbbi değerlendirmeler sonucunda hasta için en uygun teknik seçilmektedir. Bu teknikler haricinde yağ enjeksiyonlarıyla da meme deformitilerinin düzeltilmesi yapılmaktadır.\"

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