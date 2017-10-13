Op. Dr. Erkara sonbaharda estetik yaptırmanın avantajları hakkında bilgi verdi

İSTANBUL, (DHA) - ESTETİK Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara sonbaharda estetik yaptırmak isteyenler için mevsimin avantajları hakkında bilgi verdi. Her mevsimin estetik ameliyatlar konusunda avantaj ve dezavantajları olduğunu söyleyen Erkara, sonbahar ve kış aylarının ameliyat kliniklerinde en popüler zamanlardan biri olduğunu belirtti. Eski dönemlerde yaz mevsiminde ameliyatın, terlemenin handikapları yüzünden çok tercih edilmediğini dile getiren Erkara, teknoloji sayesinde her yer klimalı olunca bu sorunun epey azaldığını fakat özellikle karın germe ve meme küçültme operasyonlarında dikkatli olmak gerektiğini ifade etti.

\"BU DÖNEMDE TERLEME AZDIR\"

Bu dönemde terlemenin az olmasının avantajlı olduğunu vurgulayan Erkara, \"Terleme yara iyileşmesini geciktirir. Özellikle karın germe, bacak germe, meme küçültme gibi kesi boyutunun fazla olduğu ameliyatlarda istenmeyen bir şey. Yaz döneminde ameliyat olan kişilere mümkün olduğunca klimalı ortamlarda bulunmaları tavsiye edilir. Bu da birkaç gün evde kapanmaya yol açıyor. Sonbaharda ise kişi 2-3 günden itibaren rahatça dışarıda dolaşabiliyor\" dedi.

\"GÜNEŞTEN UZAK KALMAK DAHA KOLAYDIR\"

Güneş ışınlarının cilde çok zarar verdiğini o yüzde sonbaharda estetik ameliyatı olunca güneşten uzak kalmanın daha kolay olduğunu kaydeden Erkara şöyle konuştu:

\"Özellikle yeni cilt, ameliyattan sonra iyileşmeye çalışıyor. Çok fazla güneşe maruz kalma durumunda, yara iyileşmesi daha uzun sürebilir; bu da enfeksiyonlara veya zayıf sonuçlara neden olabilir. Ayrıca, olgunlaşmamış ya da yeni yara izleri doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Bronzlaştırmaya izin verilen olgunlaşmamış bir yara, bronzlaşmaya devam edecek ve daha belirginleşecektir. Kış aylarında, gün ışığı saatleri azalır ve güneş çok yoğun değildir. Bu iki koşul insanın kış aylarında daha sık içeride kalması, güneşe maruz kalmanın minimum düzeyde tutulmasına yardımcı olur.

\"ZAYIFLAMA SONUCU DAHA İYİ SONUÇ\"

Yaz döneminde verilmiş olan kilolar nedeniyle daha sağlıklı bir operasyon sonucu ortaya çıkar. Sonuçları en üst düzeye çıkarmak için, kilo verilmesinden sonra ameliyatı doğru zamanda planlamak avantajlıdır. Yaz dönemi genelde daha fit olduğumuz dönem olduğu için kış başında ameliyat daha güzel sonuç verir. Aktif bir yazdan sonra vücut şekillendirme cerrahisinde başarıyı en üst düzeye çıkarmak için ideal bir kiloda olunuyor.

Çoğu insan yaz tatilini deniz kenarında güneşlenerek geçirmek istiyor. Estetik olunca 1 ay bu keyfe yasak konuluyor. O yüzden tatilinin bir kısmını kış aylarına denk getirerek ameliyat olmak daha mantıklı olabilir. Ayrıca birkaç gün kapalı yerde dinlenme gereken ameliyatlar sonrası kış dönemi evde kalmak daha kolay. Yazın hava güzelken insan dışarı çıkmak ister. Kışın ise hava soğuk ve televizyon dizileri çoktur. Evde vakit geçirmek kolay. Bu sayede kişi daha iyi dinlenebilir.\"

\"SOĞUK HAVADA ŞİŞLİK VE MORARMA İHTİMALİ DAHA AZDIR\"

Sonbahar ve kış aylarında şişlik ve morlukları gizlemenin daha kolay olduğunu belirten Erkara şunları söyledi:

\"Kış aylarında, şişlik ve yara izlerini gizlemek ve ameliyat olduğunuzu söylememeyi tercih ettiğiniz insanlara duvar örmek daha kolaydır. Ayrıca soğuk havada şişlik ve morarma ihtimali daha azdır.

Kazaklar, eşarplar ve şapkalar bir yüz germe, göz kapağı estetiği, peelingle cilt yenileme, kaş kaldırma ve burun estetiği etkilerini gizler. Büyük hacimli kazaklar ve pantolonlar, göğüs büyütme, göğüs küçültme, liposuction veya karın germe gibi ameliyatlardan sonra vücut habitusundaki belirgin değişikliği kamufle eder.

\"YENİ YILA YENİ BAŞLANGIÇ\"

Yılbaşına doğru yapılan ameliyatlar da ise başka bir avantaj yeni bir yıla yeni bir başlangıç yapma fırsatı verir. Ekim-kasım aylarında ameliyat olunması aralık sonunda tam bir iyileşme sonucunu ortaya çıkarır. Böylece yeni yıla kendinizi daha güzel hissederek girebilirsiniz.

\"KORSE DAHA RAHAT GİYİLİR\"

Birçok vücut şekillendirme prosedürü, iyileşmede yardımcı olmak için ameliyattan sonra abdominal bağlayıcılar veya elastik kuşaklar gerektirir, bu da sıcakta çok rahat değildir. Jinekomasti korsesi, burun ateli, sıkı sütyenler bu dönemde çok rahatsız etmez.\"

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