Op. Dr. Burak Türkyılmaz: Karın bölgesi sarkmaları doğum sonrasında daha çok görülüyor

İSTANBUL, (DHA)- VÜCUDUN estetik görünümünün bireylerin özgüven ve ruh sağlıkları açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, \"Eğer vücut ölçüleri ideal oranların dışındaysa birçok birey bu sorunlu bölgelerden dolayı rahatsızlık hisseder. Günümüzde bu olumsuz hisler nedeniyle bireylerin özgüveni sarsılabiliyor ve sosyal aktivitelere katılım konusunda çekinceler doğabiliyor\" dedi.

Genellikle en büyük yakınmanın bir türlü verilemeyen, istenmeyen bölgesel yağ fazlalıkları olduğunu dile getiren Türkyılmaz, bu durumu ciltteki gevşeme ve sarkmaların yarattığı bozulmaların takip ettiğini vurguladı. Türkyılmaz, diğer bir sorunun da, bacak ve kalça gibi yeterli hacme sahip olmayan vücut bölümleri olduğunu ifade etti ve bu problemlere karşı gerçekleştirilen vücut estetiği operasyonları arasında, karın germe (Abdominoplasti),yağ alma (Liposuction), bacak estetiği ve kol germe operasyonlarının ilk akla gelenler olduğunu belirtti.

Kilo alımına, kilo kaybına veya yaşlanmaya bağlı nedenlerden dolayı karın bölgesinde gevşemeler ve sarkmalar oluşabileceğini söyleyen Türkyılmaz, \"Karın bölgesinde gözlemlenen bu gevşemeler ve sarkmalar karın germe ameliyatı ile azaltılabilir. Kilo değişimlerine bağlı olarak gelişen karın gevşemeleri ve sarkmalar, özellikle kadınlarda doğum sonrası dönemde yoğunlukla gözlemlenir\" dedi.

Karın germe ameliyatlarına dair bilgiler veren Türkyılmaz, \"Bu ameliyat hastaların karın deformasyonları ile doğru orantılı olmakla birlikte ortalama 2 saat civarında sürer. Ameliyatta cilt ve cilt altı dokuları alınır, karnın duvar bölgesi güçlendirilir. Hastaların durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte karın germe ameliyatlarından ortalama 3-4 hafta sonra hasta normal yaşantısına dönebilir. Sadece göbek deliğinin altında kalan bölgenin gerilmesi amacıyla yapılan karın germe ameliyatı ise mini karın germe ameliyatı olarak adlandırılır. Bu ameliyat, karın germe ameliyatına oranla daha sınırlıdır. Bu yüzde bel ve kasık bölgelerine herhangi bir etkisi olmaz. Mini karın germe ameliyatı alt karın bölgesinde gevşeme ve sarkma olan hastalara uygulanır. Karın germe ve mini karın germe ameliyatları estetik cerrahi uzmanları tarafından tam teşekküllü hastanelerde yapılması gerekir\" diye konuştu.

\"LİPOSUCTİON ZAYIFLAMA DEĞİL, VÜCUT ŞEKİLLENDİRME AMELİYATIDIR’’

Liposuction\'ın bel, kalça, göbek gibi vücudun belli bölgelerinde birikmiş olan yağ dokularının dışarıya alınması ve vücudu şekillendirme amacıyla yapılan bir estetik türü olduğunu belirten Türkyılmaz, \"Liposuction, hiçbir şekilde zayıflama ameliyatı olarak düşünülmemelidir. Ameliyat öncesinde yağlanmanın yoğun olduğu bölgelerin yapısı detaylı bir şekilde incelenir ve ameliyatta izlenecek yöntemler buna göre belirlenir. Lazer Liposuction ameliyatı öncesinde ameliyatın yapılacağı bölgeye uyuşturma ve kanamayı azaltma amaçlı sıvı enjekte edilir. Sonra lazer yardımı ile alınması istenen yağlar parçalanır ve emici motor vasıtası ile ameliyat bölgesindeki parçalanmış yağlar alınarak temizlenir. Daha sonra yine lazer yardımı ile alınan bölgedeki deformasyonları önlemek maksadıyla cilt altı dokusu sıkılaştırılır. Liposuction ameliyatının süresi, alınacak olan yağın miktarı ve ameliyat bölgesinin genişliği ile doğru orantılıdır. Ameliyat sonrasında meydana gelebilecek şişliklerin önlenebilmesi için de hastaların belli bir süre korse giymesi gerekir. Ameliyat sonrasında hastaların sıvı kaybına bağlı olarak yorgunluk hissedebileceği, bu dönemde hastaların kendilerini daha iyi hissedebilmeleri için sıvı takviyesi yapmaları da önemlidir\" diyerek sözlerini sürdürdü.

\"TEMEL AMAÇ VÜCUDUNUZDAKİ UYUMU SAĞLAMAK\"

Bacak germe ameliyatının ise yaşlanma sebebiyle bacak bölgesinde de gözlemlenen deformasyonları azaltmak amacıyla yapılan bir estetik ameliyat olduğunu dile getiren Türkyılmaz, \"Uygulanacak yöntemler bacaklardaki deformasyon oranıyla doğru orantılı olarak belirlenir. Hafif deformasyonlu bacaklarda lazer yardımlı liposuction ile deformasyonlar azaltılabilir. Deformasyon düzeyi daha ileri düzeyde olan bacaklarda ise cerrahi bacak germe yöntemini uygulanmalıdır. Bacak germe ameliyatının temel amacı vücuttaki uyumu sağlayarak, estetik açıdan düzgün bir görünüme kavuşulmasını mümkün kılmaktır. Ameliyat genel anestezi uygulanarak yapılır ve ortalama 2 - 3 saat arasında sürer\" dedi.

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