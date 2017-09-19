Op. Dr. Beyhan: Vaser Liposuction yöntemiyle iyileşme süreci kısalıyor

İSTANBUL,(DHA)- Vaser Liposuction hakkında açıklama yapan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Beyhan, \"Vaser Liposuction\'da özel problarla ultrasonik dalgalar yardımıyla yağ dokusu dışındaki dokulara zarar vermeden yağların erimesi sağlanıyor\" dedi.

Klasik ultrasonik lipoliz işleminin gelişmiş bir versiyonu olduğunu dile getiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Beyhan, Vaser Liposuction yönteminin avantajları hakkında bilgi verdi. Vaser Liposuction sonrasında eriyen yağların vakum yardımıyla vücuttan uzaklaştırıldığını ve bu sayede kan damarlarına minimum hasar verilerek morarma, şişlik ve ağrının daha az olduğunu vurgulayan Beyhan, iyileşmenin de daha hızlı olduğu bir ameliyat türü olduğunu belirtti.

\"KLASİK LİPOSUCTİONDA GÖRÜLEN SARKMA VE DALGALANMA GİBİ PROBLEMLERİN OLUŞMA RİSKİ AZALIYOR\"

Vaser teknolojisinde ultrasonik enerjinin sadece yağ hücrelerine yönlendirildiğini anlatan Op. Dr. Beyhan, bu yağ hücrelerinin, çevresindeki dokulardan (damar, sinir ve bağ dokusu) nazik bir şekilde ayrılmasını sağladığını, çevre dokularda hasar oluşmasının engellendiği için ameliyat sonrası kanama, morarma ve ağrı gibi semptomlar azaldığını ifade etti. Beyhan, \"Enerji klasik yöntemlere göre daha homojen yayılıyor. Özellikle yüzeysel bölgelere uygulanan liposuction işleminde cilt düzensizlikleri engellenmiş oluyor. Vaser Liposuction\'da kullanılan ses dalgalarının cildi sıkılaştırıcı etkisi de var. Böylece klasik liposuctionda görülen sarkma ve dalgalanma gibi problemlerin oluşma riski azalıyor. Tecrübeli ellerde daha ince ayrıntılı çalışma ile vücuttaki bel kıvrımı, kas gölgeleri veya sixpacklerin oluşturulmasına da olanak sağlıyor\" dedi.

Cilde yakın bölgelerdeki yağ hücrelerinin alınmasına (yüzeysel liposuction) izin verdiğinden, vücutta doğal olarak bulunan gölgelerin ve ufak nüansların yaratılmasına imkan verdiğinden bahseden Op. Dr. Beyhan, bu yöntemin en çok kullanıldığı alanların, karın ve göğüs kaslarının belirginleştirilmesi olduğunun altını çizdi. Op. Dr. Beyhan, Ultrasonik enerjinin cildin alt katmanlarını uyararak cildin gerilmesini sağladığını, böylece liposuciton işlemi sonrası cildin kendini toplamasına yardımcı olduğunu bildirdi.

\"AĞRILARIN AZALMASI KLASİK LİPOSUCTİONA GÖRE DAHA HIZLIDIR\"

Vaser Liposuction yönteminin alanların büyüklüğüne göre lokal veya genel anestezi ile yapılabildiğini ifade eden Beyhan, \"Bikini çizgisi gibi yerlere gizlenen küçük insziyonlar sayesinde ince kanüller yardımıyla öncelikle işlem uygulanacak alan özel liposuction sıvısıyla şişirilir. Bu sıvı hem ağrı kesici hem de kan damarlarını büzerek kanama ve morarmayı engelleyici bir vazife görür. Sonrasında vaserkanülleri yardımıyla yağ hücreleri normal dokudan ayrılarak bu sıvıya karışması sağlanır. En son işlem ise, suction kanülleriyle erimiş yağ hücrelerinin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Ameliyat sonrası 3 hafta kadar giyilen özel bir korse deri altında sıvı birikimine engel olur ve liposuction uygulanan alanların stabil kalmasını sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır. İşlem sonrası fazlalık, cildin gerilerek yeni vücut yapısına uyum sağlaması 2-6 ay arası bir süre alır,iyileşme ve ağrıların azalması da klasik liposuctiona göre daha hızlıdır. Böylece hastalar gündelik hayatlarına daha hızlı dönebilmektedir\" diye konuştu.

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