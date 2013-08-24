Bahçeli: Hükümet çıldırdı, aklını oynattı

Partisinin ’Milli Değerleri Koru ve Yaşat’ temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen Konya'daki 'Türkçe Mitingi'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin çözüm sürecini eleştirerek, "AKP, PKK ile işbirliği halindedir. AKP düşman ile aynı pisliğe girmiş, aynı çamura bulanmıştır. Hükümet çıldırmış, aklını oynatmıştır. İmralı canisi stratejik ortak mertebesine çıkarılmıştır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Türkçe kaderimiz, böyle kalacak

Türkçe kaderimizdir, kavlimizdir, böyle kalacaktır, kutsalımızdır. Böyle olmayı sürdürecektir. Türkçe izzeti nefsimizdir. Bilinsin ki ümitlerimizin çeşmesi Türkçe’dir. Gök kubbemizden eksik olmayacak ses de Türkçe’dir. Türkçe susarsa Türklük susacaktır. Türkçe zayıflarsa Türk ve İslam alemi tamiri imkansız ziyanlarla yüz yüze kalacaktır. Buna da müsaade etmemiz mümkün değildir.

Ana dilde eğitim lobisine engel olmaya inançlı mısınız?

Soruyorum şimdi size, Türkçe’nin dokunulmazlığını ve tarihi haklarını savunmaya var mısınız? Türkçe ile insanlara yön vermeye kararlı mısınız? Ana dilde eğitim lobisine engel olmaya inançlı mısınız? Konya’nın yolu hidayetle kesişmektedir. Konya Türkçe’nin yanındadır. Türkçe vatan demektir. Türkçe bayrak demektir. Oğuz Kaan Destanı Türkçe’nin haysiyetidir. Ergenekon destanı Türkçe’nin geçit vermez dağlardan kanatlanıp uçmasının delilidir.

Hükümet çıldırdı

Türk milletinin egemenlik haklarını hazmedemeyenler Türkçe başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. Kavga çıkarmak için fırsat kollayanlar faal haldedir. Milliyetçiliğe hakaret popülerdir. Ne kadar köksüz varsa bir aradadır. Türkiyemiz vahim bir halde iç yaralayıcı bir durumdadır. AKP hükümeti Türkiye’yi mahvetmiştir. Başbakan Erdoğan Türk milletini 36 parçaya ayırmak için çırpınmaktadır. AKP, PKK ile işbirliği halindedir. AKP düşman ile aynı pisliğe girmiş, aynı çamura bulanmıştır. Hükümet çıldırmış, aklını oynatmıştır. İmralı canisi stratejik ortak mertebesine çıkarılmıştır. Bir dediği iki edilmeyen azılı bir terörist karşımızdadır. Bu durum AKP için yüz karasıdır, asla peşini bırakmayacak günahtır.

PKK ile yürütülen pazarlıkları doğru, ahlaki ve insani buluyor musunuz? İmralı canisinin serbest kalmasını, PKK’nın dağdan inip siyasete dahil olmasını Allah için söyleyin meşru ve makul görüyor musunuz?

AKP'ye oy veren muhterem kardeşlerim alenileşmiş kepazeliklere nasıl reva göstereceklerdir.