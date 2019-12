Onur Öymen'den hükümete uyarı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Öymen, 'demokratik açılım' çalışmalarında 'çözüm almadık' denmesi durumunda, terörün çok daha kötü bir duruma geleceğini ifade etti.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP MYK toplantısında görüşülen konular hakkında bilgi verdi.



Toplantıda ekonomik durumu ele aldıklarını, ekonomik göstergelerin ''kaygı verici olmaya devam ettiğini bir kere daha tespit ettiklerini'' anlatan Öymen, işsizlik sigortası fonuna ilişkin yasa çalışmalarını kaygıyla izlediklerini söyledi. Öymen, ''bu konudan işsizlik sigortası fonu yöneticilerinin bile haberdar olmadığını dikkatle not ettiklerini'' ifade etti.



"DAHA KÖTÜ OLUR"



'Demokratik Açılım' konusuna da değinen Öymen, "Hükümet, yaptığı bu görüşmelerin, temasların sonucunda şayet işi bitiremezse, terörü kesinlikle sona erdiremiyorsanız, bu oyunu kaybedersiniz. Buna çok dikkat çekmek istiyorum. 'Yani biz konuştuk elimizden geleni yaptık ama sonuç alamadık' dediğiniz anda bugünkünden de daha kötü bir duruma düşersiniz.



Bir girişime kalkıştıysanız sonuç alacaksınız. Bunun sonucunda terörü bitireceksiniz. Aksi takdirde terörle mücadeledeki azminizi kaybedersiniz. Bunları açıklıkla tespit ettik ve büyük bir kaygıyla değerlendirdik'' şeklinde konuştu. <br> <br>'Demokratik açılım' çalışmalarına ilişkin, ''Gayet tabi ki hükümetin bütün görüşleri ortaya çıkarsa, biz hiçbir zaman 'sizinle görüşmeyiz' diye bir tavır içerisinde olmayız'' diyen Öymen, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. <



ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALRINA YANIT



Öymen, ''AK Parti Milletvekili Ömer Çelik, bugün yol haritasına ilişin bazı ipucları verdi. 'Kürtçe zorunlu olmayacak, seçmeli olabilir' dedi. Siz CHP olarak buna karşı mısınız, bir de hükümet somut önerilerle gelirse, randevu verilebilir mi?'' sorusuna şu karşılığı verdi: <br> <br>''İlk sorunuzun cevabı şu, Sayın Çelik'e, Anayasa'nın 42. maddesini dikkatle okumasını tavsiye ederim. Hiç kimse anayasanın bu konulardaki çok açık hükümlerini sulandırmaya kalkmasın. Herkes, bir ucundan bir mesaj vererek, durumu büsbütün karmaşık hale getirmesin. Başbakanın kendisi böyle hükümetin görüşlerini yansıtmayan, bireysel görüşlerle milletvekillerinin ortaya çıkmasına karşı çıkmıştı. O bakımdan böyle sözleri biz hükümetin görüşleri olarak kabul etmiyoruz.''



''Hükümetin bir görüşü varsa, zaten açıklayacaktır'' diyen Öymen, ''Gayet tabi ki, hükümetin bütün görüşleri ortaya çıkarsa, biz hiçbir zaman 'sizinle görüşmeyiz' diye bir tavır içerisinde olmayız. Hükümetin tavrı ortaya konulmadan, açıklıkla ortaya çıkmadan bu tip bir görüşmenin fayda sağlayacağını düşünmüyoruz. Önce hükümet ne istediğini belirleyecek, ortaya koyacak, ondan sonra bakacağız, değerlendireceğiz. Ama şimdi bu gibi, böyle bir teması değerlendirme noktasında değiliz. <



Hükümetin son günlerde bahsettiği ancak, içeriği henüz açıklanmayan ''açılım'' konusunun da toplantıda ele alındığını anlatan Öymen, ''Bu konuda hükümetin 'DTP'yi muhatap alıyoruz, İmralı'yı, Kandil'i muhatap almıyoruz' gibi sözleri aslında bu üç unsurun bütünleşmesi gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Gerçekçi olmak gerekirse, burada her üç unsurun da tek bir birim gibi, tek bir varlık gibi hükümetin karşısına muhatap olarak çıktığı görülmektedir. Unutmayalım ki, Kandil'deki terör yöneticileri, hükümete 'İster bizimle, ister DTP ile ister İmralı'yla konuşsun' demiştir. Demek ki onların gözünde aralarında bir fark yok. Zaten DTP'nin bazı yöneticilerinin de İmralı'daki terör liderini kendi liderleri gibi zikrettiklerini görüyoruz. <br> <br>Yapılan temasları o bakımdan doğru okumak lazım. 'Bizim sırtımızdan PKK'nın tasfiyesine alet olmayız' diyorlar. Yani DTP'nin bazı yöneticileri PKK'nın tasfiyesine karşı çıktıklarını açıkça ifade ediyorlar. Öyle anlaşılıyor ki bütün bu temasları yönlendiren karşı taraftan İmralı'daki zattır, terörist liderdir. Bunları birbirinden kopuk sanmak, tamamen birbirinden bağımsız unsur saymak son derece yanlıştır" dedi.



''Türkiye'de bazı çevreleri aldatılmaya hazır bir ruh hali içerisinde gördüklerini'' dile getiren Öymen, bu çevrelerin ''Her şey çok iyi gidiyor, her şey çok olumlu olacak'' duyguları içerisinde karşı tarafın politikasını başından beri değiştirmediği gerçeğini görmekte zorlandıklarını söyledi. <br> <br>Bu aşamada PKK'nın hedefinin yaratılacak iç ve dış baskılarla istediği sonucu elde etmek olduğunu savunan Öymen, ''Hükümetin zaman zaman söylediği 'terörle bir yere varılamaz, terörle müzakere edilemez' gibi sözler, bu anlattığım gerçeklerin karşısında bir boş lafın ötesine geçmiyor'' dedi.