Onur Öymen Tunceli'de Hitler oldu

T24- Meclis'te yaptığı konuşma ile gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'e tepkiler devam ediyor. Tuncelililer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'i Hitler'e benzetti.



Tunceli'de tepkisini dile getiren vatandaşlar, Hitler benzetmesi yaptıkları Onur Öymen'in fotoğrafına 'wanted' (aranıyor) yazarak bir çok yere astı.



Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu tarafından asılan fotoğrafta Öymen, Hitler’e benzetilerek üzerine Türkçe, İngilizce ve Tunceli yöresinde konuşulan Zazaca dillerinde kırmızı harflerle ‘Bu adam aranıyor’ yazıldı. Tunceli’de ana cadde ve sokaklara asılan resimleri görenler ilgiyle bakıyor.



Şehir merkezinde asılan Hitler benzetmeli fotoğraf vatandaşların da dikkatini çekti.







Öymen ne demişti?

Öymen demokratik açılımın konuşulduğu 10 Kasım'daki Genel Kurul'da şunları söylemişti:



“Maalesef bu ülkenin anaları çok ağladı. Tarihimiz boyunca çok şehit verdik. Çanakkale Savaşı’nda 200 bin şehit vardı, hepsinin anası ağladı. Kimse çıkıp ‘bu savaşı bitirelim’ demedi. Kurtuluş Savaşı’nda, Şeyh Sait isyanında, Dersim isyanında, Kıbrıs’ta analar ağlamadı mı? Kimse ‘analar ağlamasın, mücadeleyi durduralım’ dedi mi? İlk siz diyorsunuz. Çünkü sizin terörle mücadele cesaretiniz yok.”



