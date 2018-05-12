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Kültür-Sanat

Onur Akın, Silifkelileri coşturdu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde düzenlenen 45’inci Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali’nde sahneye çıkan sanatçı Onur Akın, hayranlarını coşturdu

12 Mayıs 2018 19:16

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde düzenlenen 45’inci Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali’nde sahneye çıkan sanatçı Onur Akın, hayranlarını coşturdu.
Binlerce kişinin katıldığı festivalde sevilen şarkılarını seslendiren Onur Akın, konsere katılanları selamladı. Silifke\'de konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Akın, \"Böylesine havası, suyu ve insanı güzel Silifke\'de konser vermekten çok büyük keyif aldım. Şahsımı ve ekibimi sizlerle buluşturan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum\" dedi.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yaklaşık 2 saat sahnede kalan Onur Akın\'a konserin sonunda çiçek ve plaket verip teşekkür etti. 

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