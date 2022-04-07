Onur Akay: Hasan Can Kaya, 40 milyon TL’ye villa aldı, kredisine Acun Ilıcalı kefil oldu

Ses sanatçısı Onur Akay, önce YouTube'da ardından Acun Ilıcalı’nın platformu Exxen’de yayımlanmaya başlayan “Konuşanlar” programıyla büyük ilgi gören Hasan Can Kaya’nın 40 milyon TL’ye villa aldığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından ünlüler hakkında bilgiler paylaşan ses sanatçısı Onur Akay, Kaya'nın 40 milyon TL'ye Levent'ten villa aldığını ileri sürdü.

Akay kendi sitesinde kaleme aldığı yazısında, “Komedyen Hasan Can Kaya, 40 milyon TL’ye 1. Levent’te villa aldı. Villayı bankadan kredi çekerek alan Kaya’ya patronu Acun Ilıcalı kefil oldu. Hasan Can Kaya, 2021 yılında ise Acun Ilıcalı’nın Ulus Yeşil Evler’de satışa çıkardığı tripleks villayı annesi için satın almıştı” ifadelerini kullandı.