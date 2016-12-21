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Spor

Ontivero devre arasında dönüyor

MLS'de Montreal Impact'te kiralık oynayan Ontivero’nun 800 bin Euro’luk satın alma opsiyonu kullanılmamıştı

21 Aralık 2016 14:17

MLS'te Montreal Impact ile olan sözleşmesi 31 Aralık'ta son erecek olan Arjantinli oyuncu Lucas Ontivero Galatasaray'ın kadrosuna dahil olacak.

Kanada’da Montreal Impact takımının formasını kiralık olarak giyen Lucas Ontivero’nun sözleşmesi 31 Aralık’ta sona eriyor.

22 yaşındaki Arjantinli, kontratı bitince Galatasaray’a dönecek. Riekerink genç yeteneği izledikten sonra onun hakkındaki son kararını verecek.

MLS temsilcisi, Ontivero’nun 800 bin Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçmişti.

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MLSMontreal ImpactLucas Ontivero

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