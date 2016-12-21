Galatasaray'da Toloi harekâtı!

Serdar Aziz’in sezonu kapatması ve Aurelien Chedjou’nun da Afrika Kupası’na gidecek olmasıyla stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Rafael Toloi için girişimlere başladı.

Osmanlıspor maçı bu sezon Galatasaray’ın stoper talihsizliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu karşılaşmada sakatlanan Serdar Aziz, aynı Koray Günter’de olduğu gibi sezonu kapatınca Jan Olde Riekerink’in elinde Semih Kaya ve Hakan Balta'dan başka oyuncu kalmadı.

Bocchetti tuzlu geldi

Stoper almak için arayışlarını sürdüren ve Spartak Moskova’dan Salvatore Bocchetti için ilk girişimini yaptı. Fakat deneyimli oyuncunun istediği ücret ve bonservis bedelinin yüksekliği sonrasında Galatasaray geri adım attı.



Şimdi sıradaki isim ise Atalanta’dan Rafael Toloi. Yönetim 26 yaşındaki Sambacı için İtalyan kulübü ile masaya oturmaya hazırlanırken listenin ilk sırasında yer alan oyuncudan gelecek habere göre Aslan transferde yol haritasını belirleyecek.