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Spor

Sidiki Maiga tam not aldı, imzalar atılıyor

Malili futbolcu Maiga, Porto, Barcelona ve Real Madrid gibi kulüpler tarafından izlenmişti

21 Aralık 2016 12:01

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirilerek denemeye alınan 17 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Sidiki Maiga, Galatasaray teknik heyeti tarafından beğenildi.

Sarı-kırmızılılar genç yetenekle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

2015 yılında Şili’de düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda final oynayan Mali’nin 3 golle en skorer ismi olan Maiga, ülkesinde Real Bamako takımının formasını giyiyor.

Profesyonel mukavelesi olmadığı için Galatasaray sadece yetiştirme bedeli ödeyerek genç futbolcuyu kadrosuna katabilecek.

1.75 boyu, sürati ve tekniğiyle dikkat çeken Maiga’yı bir süre Porto, Real Madrid ve Barcelona da takip etmişti.

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