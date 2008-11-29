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Onno'nun kirasını ödüyor

12 yıl önce kaybettiği büyük aşkı Onno Tunç'un evine stüdyosunu taşıyan Sezen Aksu, o tarihten beri Tunç'un ev kirasını ödüyormuş...

29 Kasım 2008 02:00

12 yıl önce kaybettiği büyük aşkı Onno Tunç'un evine stüdyosunu taşıyan Sezen Aksu, o tarihten beri Tunç'un ev kirasını ödüyormuş.

Yıllar önce Onno Tunç ile büyük aşk yaşayan Sezen Aksu, Kanlıca'daki stüdyosunu, Onno Tunç'un Levent'te oturduğu eve taşıdı. 1996 yılında kendi kullandığı uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Onno Tunç'un o tarihten beri ev kirasını ödeyen Aksu, dostlarına "Biz orada çok şarkı yazdık. Bundan sonra şarkılarımda, Onno'nun hisleri de olacak" diyor. Yeni albümünü burada hazırlayan Sezen Aksu, Onno Tunç'un ruhunun da kendisini yalnız bırakmadığına inanıyor. Aksu, son albümüne Onno Tunç için yazdığı 'Yol Arkadaşım' şarkısını koymuştu.

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