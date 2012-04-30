Onno Tunç'un anıtını yaşatamadılar!

1996 yılında kullandığı özel uçağının Yalova yakınlarındaki Selimiye Köyü civarına düşmesi sonucu hayatını kaybeden usta müzisyenin anısına 10 yıl önce yaptırılan anıtın defalarca saldırıya uğraması Yalova Belediyesi'ni pes ettirdi. Son olarak 15 gün önce üstündeki harfler kimliği belirsiz kişilerce sökülen anıt tamamen yıkıldı.

Akşam gazetesinin haberine göre, Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal, anıtın çok tahrip olduğu için yıkımına karar verdiklerini belirterek, 'Onno Tunç'un ailesi ve heykeltıraşlarla fikir alışverişinde bulunarak iki ay içinde daha güzel ve modern bir anıt yapacağız' dedi.

'Rumuz Goncagül' ve 'Ah Belinda' adlı filmlerin müziklerinin yanı sıra 'Sen Ağlama', 'Beni Unutma', 'Geri Dön', 'Haydi Gel Benimle Ol' gibi besteleriyle tanınan Ermeni asıllı müzisyen 48 yaşında hayatını kaybetmişti.