OnlyFans, platformdan pornografik içerikleri yasaklayan kararından vazgeçti

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İçerik üreticilerine kendi fotoğraflarını ve ürettikleri videoları kullanıcılara satma imkanı tanıyan sosyal paylaşım platformu OnlyFans, gelen tepkiler üzerine pornografik içerikleri yasaklama kararından vazgeçti.

İçerik üreticilerinin yaptığı pornografik paylaşımlarla en tanınan internet platformlarından biri haline gelen OnlyFans, ödeme işlemcilerinin baskısı üzerine ekimden itibaren pornografik içerikleri yasaklama kararı almıştı.

Twitter üzerinden açıklama yapan OnlyFans, karardan vazgeçildiğini şu sözlerle açıkladı:

“Sesini duyuran herkese teşekkür ederiz. Zengin üretici topluluğumuzu desteklemek üzere gerekli güvenceleri sağladık ve planlanan 1 Ekim politika değişikliğimizi askıya aldık. Only Fans, kapsayıcılığı destekliyor ve tüm içerik üreticiler için bir yuva sağlamayı sürdüreceğiz”

OnlyFans, sitede yemek videosu üreticilerinden yoga derslerine birçok farklı içeriğin bulunduğunu savunsa da en çok üye olunan kategori açık ara farkla pornografi.

TIKLAYIN - OnlyFans, platformda pornografik içerik paylaşılmasını yasaklıyor